86-летняя бабушка утверждает, что у нее «украли» квартиру

Поводом для командировки корреспондента «Трибуны» в село Летка стало письмо от 86-летней жительницы Прилузья. Анастасия Петровна Зиновина сообщала, что с помощью обмана ее лишили собственной квартиры.

«Не горюй, Настя!»

— Я работала и в совхозе, и на железной дороге, всю жизнь на тяжелом труде, — рассказывает бабушка. — Вышла замуж. Но муж, участник войны, умер, а перед смертью сказал: мол, не горюй, Настя, я тебе помогу! Я все думала: как же он с того света поможет? И вот надо же, сбылось: за него мне дали квартиру. Я в ту пору жила в Черемуховке и сказала, что хотела бы квартиру в Летке — поближе к родне…

Как вдове участника войны в 2010 г. Зиновиной выдали жилищный сертификат на сумму 1 млн 80 тыс. рублей. Превратить его в квартиру (оформить многочисленные документы, договориться с продавцом, сделать ремонт и т.д.) для старушки — задача неподъемная. Своих детей у Анастасии Петровны нет, и помочь ей вызвался племянник Юрий.

— Я ведь почти неграмотная, куда идти — не знаю, в бумагах не понимаю… Но когда заселилась, была счастлива.

Престарелая «квартирантка»

…Маленькая и подвижная, как мышка, Анастасия Петровна снует по кухне, включает самовар. Ее квартира отремонтирована, укомплектована бытовой техникой, в доме чистота и порядок. У Зиновиной хорошая пенсия и льготы, так что живет она достойно.

Но в декабре, оформляя очередные бумаги на субсидии, старушка вдруг выяснила, что ее квартира… уже несколько лет вовсе не ее.

— Я давала документы Юрию, он все оформлял и говорил: «Вот тут распишись, потом вот тут». А что за бумаги — он мне читать не давал, всегда говорил, что куда-то торопится, — рассказывает бабушка. — В декабре я узнала, что Юра оформил квартиру на своего сына Артема (имя изменено — Ред.). А я здесь всего лишь квартирантка. Первое время счета приходили на меня, потом стали приходить на Артема. Выяснилось, что я ему эту квартиру то ли продала, то ли подарила. Документы все у Юры хранились. Когда племянник хлопотал, делал ремонт, я говорила, что оформлю на Артема завещание. Но я не продавала и не дарила. Это обман, квартиру у меня украли!

Ты чье, жилье?

— О ситуации с квартирой Анастасии Петровны нам известно, — говорит Ольга Гофнер, заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Летка. — От помощи социального работника Зиновина отказывается наотрез, в свои 86 лет все делает по дому сама. Тем не менее мы ее из виду не теряем, заходим, поздравляем в праздники. Человек она общительный, бодрый. Квартира и в самом деле хорошая, оби-хоженная. С племянником мы общаемся иногда. Юрий говорит, что не раз предлагал старушке помощь по хозяйству, но она не принимает.

По словам социальных работников, документы на субсидии оформляются из года в год, договор найма там обязателен, и странно, что Анастасия Петровна шесть лет не знала о том, что квартиру она фактически арендует. Многие пожилые люди оформляют жилье на детей и внуков, на родню, чтобы потом у близких не было хлопот. Может, старушка попросту забыла, что давала на это согласие?

— Я ей объясняла, что деньги, которые она получает (пенсия плюс льготы и субсидии), не зависят от того, является ли она собственником квартиры или нанимателем, — говорит Ольга Гофнер. — Сумма одна. Но боюсь, что Анастасия Петровна мне не поверила. Пожилые люди часто мнительные, многим кажется, что их все обманывают.

«Заочно» — нельзя

Известно об этой истории и в сельской администрации.

— Племянника Анастасии Петровны мы знаем, хотя и не очень близко, поскольку он живет в соседнем селе, — говорит зам. главы СП «Летка» Марина Попова. — Нормальная семья, они оба с женой работают, воспитывают детей — своих и приемных. Плохого о них не слышала. Знаю, что раньше отношения его с тетей были нормальными, Юрий предлагал старушке помощь, но она не приняла. Я с ним беседовала про эту квартиру. Мне кажется, он вовсе не имел умысла обидеть, а уж тем более обобрать родственницу. Он уже и сам не рад, что все так повернулось. Даже готов вернуть квартиру (например, с помощью дарственной), но вот проблема: его сын, то есть нынешний владелец — еще несовершеннолетний. Отобрать у него собственность крайне сложно. Органы опеки будут против. А 18 лет парню исполнится только в конце нынешнего года. С самой Зиновиной я тоже беседовала. Показывала ей документы на квартиру и подпись. Она посмотрела их и говорит: подпись-то моя, но я этого не подписывала!

Провести такую сделку (дарения, завещания, купли-продажи) без хозяина, «заочно» — нельзя. Обычно при этом присутствует специалист, который тщательно разъясняет пожилому человеку, какие именно документы он подписывает и для чего.

При неоплате — выселить!

Более всего Анастасию Петровну оскорбило, что согласно договору найма она должна платить ежемесячно 100 рублей, а в случае нарушения договора и неоплаты ее могут выселить в двухмесячный срок. Из собственной квартиры!

Скорее всего, племянник, не подумав, взял типовую форму договора, которую обычно используют, когда жилье снимает чужой человек. Словом, хотели как лучше, а получилось… Узнав про обиду бабушки, договор недавно исправили, убрав некоторые пункты. Теперь она арендует жилье на безвозмездной основе.

Однако мысль о том, что ее могут выселить из собственной квартиры, продолжает терзать старушку:

— Квартиру хотят отобрать, а меня сдать в дом престарелых, вон хоть в Летский интернат! У них там знакомые есть. У Юры все знакомые — и врач, и наш участковый.

— А почему вы так решили? Может, племянник вас выселял, обижал? — спрашиваю у бабушки.

— Нет, не выселял, денег не требовал и не намекал, — честно признается старушка. — Он вообще нечасто приходит. Но я знаю, что до ухода в армию его сын должен сюда заселиться. А меня, значит, долой!

Откуда такая информация, Анастасия Петровна объяснить не смогла. В подобных случаях частенько бывает, что какие-нибудь «доброхоты» подзуживают: мол, грабят тебя! И у этих «советчиков» могут быть свои цели, часто — небескорыстные…

Прокуратура поможет?

«Просто так» выселить из квартиры прописанную там старушку — весьма сложно. Нельзя ее и «сдать» как вещь в дом престарелых. Для этого нужно, чтобы сам старик изъявил желание и сам лично написал заявление.

Еще сложнее с местами в специализированный психоневрологический интернат (такой, как в Летке). Чтобы попасть туда, необходимо заключение медиков, а то и вовсе решение суда о признании человека недееспособным. Но даже в этом случае очереди придется ждать не один год — не хватает мест. Так что опасения Анастасии Петровны в этой части абсолютно напрасны.

Ситуация с квартирой весьма неоднозначна, и выводы делать рано. Чтобы все выяснить, надо поднимать документы, сверять подписи и т. д. Местный участковый полиции уже начал проверку. Этим займется и районная прокуратура, куда Анастасия Петровна написала заявление.

— Я ночами не сплю, извелась вся, плачу. Я лишь хочу, чтобы мне вернули квартиру, в которой я сама хозяйка, — со слезами на глазах говорит старушка.

Людмила КУДРЯШОВА.