9 ноября состоится митинг против мусорного полигона в Шиесе

В Мичуринский парк столицы мэрия отправляет всех желающих сказать что-то неприятное для власти. Для остальных есть места поприличнее. Но они почему-то всегда заняты под официозные мероприятия.



В субботу, 9 ноября, в Сыктывкаре состоится уже третий по счету митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Первый прошел в апреле. Люди тогда прыгали по сугробам и лужам вокруг бывшей собачьей площадки. Но погода и настроение были хорошие. Пели революционные песни, скандировали лозунги и показывали детские рисунки.

К июню парк немного отремонтировали. Площадку дали побольше. Погода была прекрасная. Был концерт. Все остальное – то же, что и в апреле.

Но это был рекордный для Сыктывкара митинг! Более пяти тысяч участников! Хотя и это – не точные цифры. Люди сидели и лежали на заборах и газонах. И просто слонялись по окрестностям основного действа.

Совершенно очевидно, что московский мусор у себя во дворе не хочет видеть никто. Вне зависимости от социального положения и политических взглядов.

Шиес стал той самой каплей, которая переполняет чашу терпения.

За это время стройку удалось остановить (не без косвенного участия Президента). Остановить, но – не отменить! Активисты блокируют подъездные пути к полигону. Полиция сопровождает бензовозы. Шоферы без них ехать туда боятся.

То есть вопрос окончательно не решен. Поэтому организаторы приглашают всех неравнодушных граждан еще раз выразить свое отношение завтра в Мичуринском парке (начало митинга в 12.00).

Виталлий ШАХОВ.