90-летний американец «пообещал» реформировать русский язык

Столицу Коми посетил Ирвин Уайл, выдающийся ученый-славист. 10 декабря он провел встречу в Национальной библиотеке РК, а на следующий день пообщался со студентами Сыктывкарского университета.

Уайл, которому уже стукнуло 90 лет, сегодня главный в США специалист по русской литературе. Однако до 18 лет он почти ничего не знал о России. И о борьбе «красных» студент из Цинциннати имел представление только в спортивном аспекте: его отец владел бейсбольной командой с таким названием.

Целый мир открылся Ирвину после прочтения «Братьев Карамазовых». «Роман произвел на меня такое сильное впечатление, что я стал искать другие произведения Достоевского, изучать его биографию и, в конце концов, решил выучить русский язык, чтобы читать его книги на языке оригинала», — рассказал г-н Уайл на встрече в Национальной библиотеке РК.

Русскую литературу он преподает в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс. Впервые Ирвин посетил Советский Союз в далеком 1960 году. И до сих пор, несмотря на почтенный возраст, часто бывает в России. А в Сыктывкар ученый приехал по приглашению своей хорошей знакомой, нашей бывшей землячки – выпускницы СГУ Татьяны Баумштейн.

Город «теплый и приятный»

Американец приехал на Север в теплой дубленке и меховой ушанке, опасаясь лютых морозов. Почему-то он ожидал увидеть в Сыктывкаре нефтяные и газовые вышки. Но увидел «удивительно теплый и приятный город, где живут гостеприимные люди».

Профессор рассказал о своей дружбе с Корнеем Чуковским, встречах и впечатлениях о Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, Евгении Евтушенко. А также презентовал свою новую книгу «От берегов реки Огайо до берегов Москвы реки», в которой есть эти воспоминания, а кроме того, подробности общения и переписки с другими известными писателями — Александром Солженицыным, Владимиром Набоковым, композитором Дмитрием Шостаковичем.

Кстати, сам Ирвин обожает русскую классическую музыку, прекрасно играет на многих музыкальных инструментах и поет. В Чикагском университете он в течение десяти лет читал студентам курс лекций по русской опере. «После моих лекций американские студенты с удовольствием пели арии из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», — не без гордости рассказал профессор. Будучи в Сыктывкаре, он посетил музыкальный салон «Воспеть Русь» в Республиканском театре оперы и балета и был восхищен уровнем наших исполнителей.

«Моя любовь — Россия»

Встречи американского профессора в Сыктывкаре проходили в дружеской атмосфере. Ирвин с юмором говорил о трудностях русского языка, с которыми он, несмотря на 60-летнюю практику, постоянно сталкивается.

— Когда я стану диктатором России, я уберу творительный падеж, — шутя, заявил он. — Не понимаю, почему пишется «Пушкиным», а не «Пушкином»? Это же существительное, а не прилагательное!

Кроме творительного падежа его раздражает глагол «идти». «Пойти, ходить» — какая разница?

На вопрос о том, каких американских авторов нужно знать, чтобы иметь представление о литературе и жизни США, профессор назвал три фамилии: Марк Твен, Сол Беллоу и Филипп Рот.

Профессор Ирвин Уайл написал более 70 книг о культуре России и создал американское общество патриотов русского языка. Он изучил творчество Горького, Толстого и Достоевского и сравнивает Пушкина с Шекспиром.

«Первые восемнадцать лет Россия была для меня пустое место. А сейчас Россия — это моя любовь», — говорит американец. И, кстати, не исключает, что приедет в Коми еще раз. Может, на свой юбилей — в 95?

Лиля ВОВК.