На днях в «Трибуну» обратился наш читатель из Усть-Кулома, который с тревогой и надеждой ждет конца пандемии: его в начале апреля выписали из республиканской больницы, где он проходил лечение по заболеванию почек.

Как ему объяснили – медперсонал был «мобилизован» для лечения заразившихся коронавирусом. С носимым на поясе мочесборником он вернулся домой и отправился на прием к врачу, где ему продлили больничный, а вот что делать дальше, устькуломец не знает до сих пор.

При выписке из урологии ему и другим «изгнанникам» пообещали, что через две недели их известят о том, как действовать дальше и как будет проходить лечение. Увы, как оказалось, больных выписали в «никуда»…

Трое из одной палаты

Буквально через день мужчину «изолировали» от общества: из Сыктывкара в Усть-Кулом сообщили, что он «под подозрением» – тест, «взятый на вирус» перед выпиской, оказался положительным. Сначала его отправили на бывшую лыжную базу (там, как он понял, создан местный обсерватор) и закрыли на замок. А через два дня отправили в Сыктывкар. Томография подтвердила заболевание, лечили его месяц, а после выздоровления отпустили домой, отметив, что для окружающих он не опасен…

По словам устькуломца, лечение в урологии проходило успешно: камни в почках вроде как «дробились», мужчина шел на поправку. Если бы лечение не прекратилось, он, возможно, уже бы забыл про эти камни, но… Теперь вынужден ходить с нефростомой на боку (дренаж, который хирурги устанавливают во время оперативного вмешательства, для искусственного выведения мочи из организма). А главное, он не знает, что делать дальше. Дозвониться до своего лечащего врача сельчанин не может, а в районной поликлинике ему лишь продляют больничный. Мужчина боится, что может потерять работу.

Как выяснилось, его товарищи по несчастью, лежавшие с ним в одной палате, находятся в таком же положении – «на самоизлечении». Один из них живет в Корткеросе, другой – в Сыктывкаре. Корткеросцу уже мягко намекнули, что пора писать заявление об увольнении, поскольку работа им не выполняется. Сыктывкарец пытается обращаться в инстанции, но пока безрезультатно: на него фактически не обращают внимания.

P.S. Фамилии и номера телефонов этих людей в редакции имеются. Они очень надеялись, что введенный режим изоляции закончится хотя бы к 21 мая, и тогда можно будет хотя бы самим отправиться на прием к чиновникам от медицины, но режим самоизоляции вновь продлили… А ведь у дренажа, что у недолеченных больных висит на боку, истек срок, его нужно менять. Тут ведь и до беды недалеко…

Анатолий ПОЛЬКИН.