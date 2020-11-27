В Печорском районе стремительно растет число инфицированных коронавирусом: на 24 ноября — 1065 человек, летальных исходов уже 28. При этом многие печорцы сомневаются, что здешние медики способны оказать качественную помощь в борьбе с ковидом.

Главврач очень занят

Более 60-ти вопросов, касающихся оказания медпомощи, поступило на электронный адрес председателя Общественного совета Печоры Юлии Тропиной. Например: когда откроется больница в поселке Каджером? Можно ли привлекать к работе в «красной зоне» стационара учащихся сестринского отделения местного техникума? Эти и другие вопросы были переданы и.о. главы муниципалитета, а затем — главному врачу Печорской ЦРБ Сергею Хореву.

Ответы предполагалось услышать на встрече общественности с главврачом, однако в широком формате она не состоялась. По причине той самой пандемии: дескать, нельзя нарушать санитарный режим. Да и главврачу, видимо, некогда – он весь в заботах об организации платной медицинской помощи и о сокращении бюджетных расходов.

Вопросов по организации работы ЦРБ к новому руководителю появилось действительно много. Например, «великое переселение» стоящих на учете в женской консультации с первого этажа жилого дома (Печорский проспект, 90) в больничный городок на пятый этаж акушерско-гинекологического корпуса. Какие резоны делать это именно сейчас, в разгар пандемии?

Вызывает недоумение и факт с переводом трех бюджетных коек в дневном стационаре бывшего госпиталя для ветеранов по ул. Спортивной, 69 на платные услуги. Если сокращение расходов продолжится такими же темпами, то вскоре печорским ветеранам прикажут забыть о бесплатной медицинской помощи. Сначала это учреждение пережило период «оптимизации», теперь, похоже, его ожидает коммерциализация со всеми вытекающими последствиями.

Врач-терапевт с большим стажем Гелий Попов рассказал, каким образом недавно приезжавший в Печору врач-флеболог оказывал населению платные услуги:

— Обследования проводились на аппарате УЗИ, подаренном нашему госпиталю газовиками. Использовались средства и площади ЦРБ. При этом за коммерческий прием пациенты платили по 2 тысячи рублей. На такой прием пенсионер еще найдет деньги. Но, как стало известно, в перспективе возможны платные операции стоимостью десятки тысяч рублей, которые не по карману ветерану труда. А ведь совсем недавно на базе нашего госпиталя оздоравливались ветераны Печоры, Инты, Вуктыла, южных районов республики. Похоже, такая возможность уходит в прошлое.

Здесь никого не держат

За три месяца пребывания Сергея Хорева в нынешней должности из Печорской ЦРБ уволилось восемь врачей. Если учесть, что укомплектованность врачебными кадрами в ЦРБ менее 50% от потребности, напрашивается вывод, что в Печоре врачами не дорожат. Похоже, что на место ушедших главврач готов пригласить спецов из Москвы и других городов.

Говорят, что ушедшие из ЦРБ хирург, педиатры, терапевты, патологоанатом и другие специалисты планировали увольнение в связи с переездом в южные регионы. Но, возможно, что отношение к врачам как к главной единице, зарабатывающей бюджетные деньги, и подтолкнуло их на увольнение именно сейчас, когда они так нужны городу.

По словам С. Хорева, на работу в ЦРБ приняты 12 специалистов. Кто же они? Среди них два стоматолога, стоматолог-хирург, невролог, врач скорой помощи. Кстати, большой заслуги Хорева в том нет — это вернувшиеся после учебы специалисты, которых направили другие руководители. Далее среди вновь принятых три врача-чиновника: это заместитель по платным услугам, по орг. методической работе и зам. по экономике. А остальных принятых врачей как-то и не видно. Может, они еще в пути?

Альтернатива

В октябре этого года в стационаре проходила лечение главный санитарный врач Печоры Лариса Кузина. Ей, Заслуженному работнику здравоохранения РФ, предлагали госпитализацию в Сыктывкаре. Но, зная квалификацию наших врачей, Лариса Александровна доверилась зав. инфекционным отделением Татьяне Коржавиной. После 18 дней пребывания в стационаре главный санитарный врач продолжает лечение амбулаторно. И уверена, что опыта нашим врачам не занимать. Надо только профессионально отнестись к организации их работы, а койку каждого пациента в стационаре обеспечить кислородным концентратом, как это давно сделано в соседних городах.

Печорцы все-таки наде-ются на диалог руководителей здравоохранения с общественностью. Ведь это вопрос жизнеспособности территории. Коммерция в медицине — это явление времени, она имеет место быть. Но только в том случае, если достойная альтернатива — бесплатная медицина.

Раиса ГЛУЩЕНКО.