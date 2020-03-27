Кто продырявил «вертушку» и понесут ли пилоты наказание за ложный донос?

В прошлом выпуске «Трибуна» рассказала об инциденте с вертолетом Ми-8, который доставлял баки с горючим на «полигон смерти» в Шиесе. Официальные СМИ, со слов пилотов, сообщили, что «вертушка» якобы была обстреляна с земли какими-то злоумышленниками.



Напомним, что пермские пилоты (их коллеги из Коми и Архангельской области отказываются сотрудничать с «мусорщиками») рассказали «о нападении» неизвестных лиц. Огонь по вертолету, якобы, велся из района поселка Мадмас (Усть-Вымскийрайон). К этому сообщению правоохранительные органы отнеслись весьма серьезно. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Однако официальная версия происшествия с самого начала вызвала большие сомнения. В частности, тот факт, что были «зафиксированы» следы обстрела вертолета картечью. Хотя известно, что дальность стрельбы ею не превышает 50 метров. Как можно было попасть в воздушный объект, летящий на высоте за сотню метров? Невозможно было его обстрелять и при приземлении — ведь «полигон смерти» окружен плотным кольцом охраны, там есть дальние и ближние посты.

При скрупулезном осмотре вертолета следователи обнаружили шесть повреждений, но не от огнестрельного оружия.

20 марта экипаж «обстрелянного» вертолета прошел проверку на полиграфе, который показал, что слова пилотов о том, что они слышали выстрелы, мягко говоря, не соответствуют действительности.

21 марта в Мадмасе полиция провела выборочную проверку охотничьего оружия. Ни одно из них в последние дни не расчехлялось. На момент подготовки номера вертолет находился в Сыктывкарском аэропорту для продолжения процессуальных действий.

По словам гражданского активиста, члена правления Комитета защиты Вычегды Виктора Вишневецкого, действия экипажа вертолета можно расценить как грубую провокацию, чтобы бросить тень на экоактивистов, которые всегда подчеркивают мирный характер своих протестных действий. Сейчас на Шиесе все спокойно, лагерь экоактивистов живет в привычном ритме.

Учитывая, что в связи с ложным сообщением об обстреле «под ружье» были поставлены все местные правоохранители, было потрачено много сил и времени для выяснения истины, экоактивисты надеются, что пилоты понесут хоть какое-то наказание. Их авантюрные действия подпадают под статью 306 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложный донос», предусматривающую, в том числе, штраф в размере до 120 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.

Сергей МОРОХИН.