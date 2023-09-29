«А что вам мешает?» Куда Ахмеева послала своих подчиненных

26 сентября на заседании правительства Коми выступала председатель Комитета по молодежной политике Светлана Суворкина. Она доложила о том, что делается в республике для жителей возрастной категории от 14 до 35 лет, сколько ребят охвачены патриотическими акциями и вовлечены в волонтерское движение.

Дежурный, в общем-то, отчет никого из членов правительства особо не волновал, пока не зашла речь о развитии инфраструктуры. Оказывается, в Усинске есть молодежный центр и в Ухте (там сейчас заканчиваются ремонтные работы). А вот в столице республики такого центра до сих пор нет. Хотя и здание вроде бы нашли, и деньги на его ремонт были выделены.

Ситуация тяжелая

По словам С. Суворкиной, поначалу под Республиканский ресурсный молодежный центр планировали здание по адресу: улица Первомайская, 94 в Сыктывкаре. Оно находится в оперативном управлении СГУ им. Питирима Сорокина и поначалу вуз согласился с его передачей в безвозмездное пользование. Однако в апреле 2023 года почему-то передумал. Тогда был проработан новый вариант — здание бывшего роддома по улице Бабушкина, 11. «В конце августа в Федеральное агентство по делам молодежи направили предложения о замене объекта, решение ждут на днях», – сообщила С. Суворкина.

«Сентябрь заканчивается. Исходя из ваших докладов, сводно-сметную стоимость вы подготовите только к концу октября. А что мешает вам, Лариса Юрьевна, как курирующему зампреду взять трубку или, в конце концов, вы бываете в Москве — заехать в комитет?» – обратилась Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева к Ларисе Карачевой.

Г-жа Ахмеева была возмущена затягиванием работ и бюрократизацией процедуры. По ее словам, риски невыполнения нацпроекта в этой части очевидны, ситуация тяжелая, но «подвести президента России, в соответствии с поручением которого ведется работа, регион не может». Она напомнила, что задача создать молодежное пространство ставилась еще в 2022 году и привела в пример филиал фонда «Защитники Отечества», который появился буквально за два месяца.

«С того момента как мы получили возможность зайти в здание на Бабушкина, 11, мы проводим работы. Приглашаем службы для того, чтобы оценить возможность использования этого здания по новому назначению», — хотела было оправдаться Л. Карачева, однако Э. Ахмеева была категорична. «Куда ни уткнемся, везде вы оцениваете, смотрите, а по факту работы нет. Конец сентября, а дальше опять начнется — не будет материалов и так далее. Согласие федерального агентства должно быть в понедельник (2 октября, – ред.). Езжайте за ним и получайте», — поставила задачу Э. Ахмеева.

Из рук в руки

Напомним, здание на улице Бабушкина в Сыктывкаре было построено в 1908-1916 годы. Изначально в нем располагалась земская больница, с 1930 года — родильный дом. В 1998 году здание переформатировали под лечебный факультет Коми филиала Кировской медакадемии. С 2017 года строение пустовало. В 2018 году за счет республиканских средств была подготовлена научно-проектная документация для сохранения объекта культурного наследия. Тогда планировалось, что после реставрации в здании разместится многофункциональный центр. В апреле 2022 года комитет передал здание бывшего роддома благотворительному фонду в безвозмездное пользование на 49 лет. Там планировали открыть православную школу для учеников 5-11-х классов.

11 июля 2023 года глава Коми выдал поручение о передаче здания Комитету по молодежной политике. По словам С. Суворкиной, на оснащение пространства, ремонт и оборудование помещений предусмотрено 42 млн руб.