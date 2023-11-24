А езжайте вы лесом! Всего лишь 38 процентов автодорог в республике можно считать проезжими

То, что дорожная сеть в Коми находится в плачевном состоянии, – факт общеизвестный. Но положение дел даже хуже, чем можно было представить в самых пессимистичных выкладках.

По информации Конт-рольно-счетной палаты Коми, региональная государственная программа «Развитие транспортной системы» на 2023 год реализована лишь на 63 процента, а до Нового года, как говорится, рукой подать.

По состоянию на 1 ноября кассовые расходы на реализацию этой госпрограммы составили 5 млрд 879 млн рублей при годовом плане 9 млрд 292 млн рублей. То есть деньги есть, а грамотно ими распоряжаться чиновники, видимо, не могут.

Нашли крайних

Не будет в этом году перерезана красная ленточка на мосту через реку Лыжа на автодороге Печора – Усть-Уса – Усинск. Несколько раз власти объявляли о последнем этапе его строительства и 100-процентном финансировании всех затрат, но моста нет до сих пор (строят с 2009 года). Каждый раз крайние – недобросовестные подрядчики. Такова официальная версия. Но тогда возникает вопрос: где их таких набирают? Очередное обещание (на этот раз уже осторожное) – завершить все работы где-то в районе 2025 года. Но и это не точно.

До 30 ноября этого года наконец-то должны быть завершены все ремонтные работы на мосту через Вычегду в районе Малой Слуды (Сыктывдинский район). Рабочие появились здесь еще в 2019 году. Завершиться ремонт должен был «железно» к концу 2020 года, но работы затянулись. Что примечательно, этот стратегически важный во всех отношениях мост, связывающий юг Коми с северными районами, ввели в эксплуатацию в 1961 году (на обустройство мостового сооружения длиной 542 метра тогда понадобилось всего два года), а ремонт затянулся на пять лет!

Провальный процент

Из отчета КСП Коми следует, что, несмотря на направление значительных ресурсов в дорожную отрасль, отмечаются риски недостижения к концу 2023 года важного показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности». По результатам проведенной оценки технического состояния автодорог, по данным на 1 июля, в нормативном состоянии находилось только 38 процентов дорог (1813 км из 4766 км) при плане на 2023 год 50,9%.

Вообще, что касается ремонтных работ, то они зачастую переносятся на более поздние сроки либо вообще подвисают, как это случилось с контрактом на ремонт участков автодороги Сыктывкар – Ухта. Аукцион по определению подрядчика не состоялся по причине отсутствия заявок.

Никакого контроля!

Беда и с весовым конт-ролем. По состоянию на середину октября все шесть комплексов контроля в Коми находятся в неисправном состоянии. ПАО «Ростелеком» отказалось от исполнения предусмотренной государственным контрактом обязанности по замене непригодных к применению средств измерений в связи с ухудшением состояния дорожного покрытия в местах размещения комплексов.

Еще в октябре представители «Ростелекома» уведомили арендатора об отсутствии возможности проведения восстановительных работ и о намерении провести подготовительные работы по демонтажу своего оборудования после окончания срока аренды (15 ноября он уже закончился).

Туманные перспективы

Привести в нормативное состояние дороги Коми в обозримом будущем нет ни возможностей, ни средств, да и подрядчики регулярно подводят. Такой вывод напрашивается по итогам рабочего совещания в Госсовете Коми, где как раз и была заслушана информация КСП Коми.

Руководитель Минстроя Андрей Чибисов сообщил, что перед республикой сейчас стоит задача профинансировать дорожный фонд в следующем году хотя бы не ниже уровня 2023 года. На содержание дорог в этом году потратят 2,4 млрд рублей, на 2024 год пока заложена цифра 1,6 млрд рублей.

Как сообщил министр, в этом году по плану в Коми должны были быть отремонтированы 110 километров дорог, а по факту вышло 135 км. Но развить этот относительный успех вряд ли удастся, поскольку в планы на капремонт на 2024 год пока заложена низкая цифра – 29 км. Хотя есть надеж-да, что объемы финансирования будут увеличены и эту цифру удастся поднять до 100 километров, – заявил депутатам Андрей Чибисов.

Конечно, с такими темпами увеличить процент дорог в нормативном состоянии вряд ли удастся, сохранить хотя бы нынешние 38 процентов.

По данным статистики, в соседней Архангельской области соответствует нормативам лишь каждый десятый километр автодорог. Для сравнения – в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель находится в районе 100 процентов. Как говорится, почувствуйте разницу между столицами и периферией.

А в ответ – тишина

В связи с вышеизложенным, вспоминается август 2020 года (самый разгар кампании по выборам главы региона), Владимир Уйба, на тот момент еще и.о. главы Коми, во время видеосвязи с Владимиром Путиным посетовал на хроническое недофинансирование и дорожной отрасли, и всей социальной инфраструктуры. Прозвучала тогда цифра 200 миллиардов рублей, которые, как воздух, нужны Коми для выхода из глубокого системного кризиса.

После того «исторического разговора» тему поддержки от федерального центра Владимир Уйба больше не поднимал. Не было официальных рабочих встреч ни с президентом, ни с премьер-министром. Зачем беспокоить больших людей? Похоже, все здесь его устраивает. Главное – сидеть тихо и не высовываться.

Сергей МОРОХИН.