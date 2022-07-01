«А кому и кобыла – невеста!» Жеребец остался доволен, зрители тоже

В Сыктывкаре прошли чемпионат и первенство Республики Коми по конному спорту.



Соревнования проходили на базе конноспортивной школы села Выльгорт и собрали 60 спортивных пар (наездник и лошадь) из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Котласа.

Соревнования по конкуру проводятся в Коми уже больше десяти лет и неизменно собирают немало зрителей. Оно и понятно: спорт очень зрелищный и азартный. На церемонии открытия приезжала первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева. Спортсменам она пожелала удачных скачек и блестящих побед, а гостям мероприятия – ярких впечатлений. Они действительно оказались яркими и незабываемыми. Причем еще до начала основных стартов.

Дело в том, что у 7-летнего жеребца по кличке Казбекас неожиданно взыграло совсем не олимпийское желание соревноваться, а вполне себе естественное, мужское. Воспылав интересом к красавице Алма Перфекта, жеребец тут же пытался овладеть ею, несмотря на то, что дама была не одна, а с наездницей (которой в итоге «прилетело» копытом).

Специалистам и организаторам конных соревнований известно, что кроющего жеребца нельзя выпускать на поле одновременно с молодыми кобылицами – это грубое нарушение техники безопасности. И хорошо, что все закончилось более или менее благополучно. Казбекас получил-таки что хотел. Алма (надеемся) тоже. И зрители остались довольны, они получили «шоу», а спортсмены и организаторы – порцию адреналина.

14 медалей разных категорий завоевали на чемпионате спортсмены из конноспортивного центра «Фортуна» (с. Усть-Ухта). Но в итоге у гостей лишь второе место в общем зачете. Победителями стали представители выльгортской школы, на третьем месте – наездники сыктывкарского клуба «Аврора».

Победители соревнований вошли в сборную Коми по конному спорту и будут защищать честь региона на российских соревнованиях.