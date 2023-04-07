«А может, в карты нас проиграли?» Обитатели десятков ухтинских домов чувствуют себя в роли крепостных, которых можно подарить кому угодно

«Трибуна» уже рассказывала о темных сторонах «Ухтинской системы ЖКХ», которая действует по принципу «разделяй и властвуй». В Ухте практикуется, в частности, незаконная передача многоквартирных домов управляющим компаниям. МКД передают из рук в руки, попирая при этом права жильцов.

Собственники жилья в Ухте уже давно чувствуют себя в роли крепостных. В любой момент их вместе с домом могут передать какой-нибудь очередной фирме типа «Рога и копыта».

Почему «укашки» меняются как перчатки? Может, хозяин УК проиграл «свой» дом в карты? Подарил его любовнице? Преподнес этим домом мзду фирме, аффилированной с чиновником мэрии? Этого никто не знает. Да и не принято, чтобы крепостные задавали подобные вопросы. Их дело – молча оплачивать счета за «управление» домом.

Пожаловались губернатору

Недавно сразу несколько сотен собственников жилых помещений обратились в надзорные органы с просьбой проверить возможные нарушения законодательства при передаче многоквартирных домов ряду «укашек» (ООО «УК Техстрой», ИП «Коровин М.Н.», УК «СМУ-13» и другим).

16 марта глава республики Владимир Уйба попытался успокоить ухтинцев и поручил Стройжилтехнадзору Коми разобраться в сложившейся ситуации на городском рынке управляющих компаний. Губернатор заверил, что если факты незаконной смены управляющих компаний подтвердятся, то виновные понесут наказание.

Спросите у полицейских

Хотя внешне все выглядит вроде «благопристойно». Это можно показать на конкретном примере. Компания ООО «Родная» до прошлого года управляла общим имуществом нескольких многоквартирных домов. Но директор фирмы Михаил Коровин вдруг решил передать управление другой компании. Были проведены собрания собственников, составлены и подписаны протоколы решений о переходе МКД в ИП «Коровин М.Н.». После чего протоколы с приложениями были представлены Стройжилтехнадзору РК.

16 ноября прошлого года и.о. руководителя этого надзорного органа Ольга Микушева вынесла решение об исключении из реестра лицензий ООО «Родная» и включила в этот реестр ИП «Коровин М.Н.». Такое решение дает последнему законное право (после заключения договоров) управлять общим имуществом аж 48(!) многоквартирных домов.

Однако тут же разразился скандал: многие собственники квартир вышеуказанных домов заявили, что бюллетени голосования подделаны и принятые на собраниях решения незаконны.

Ольга Микушева ответила им, что проверку подлинности бюллетеней служба не проводит. Фальсификациями занимается полиция. А Стройжилтехнадзор проверяет материалы общего собрания лишь на предмет отсутствия признаков ничтожности решений общего собрания. И на момент проверки такие признаки надзорной службой не обнаружены.

Нетеплая встреча

31 марта состоялась встреча чиновников Стройжилтехнадзора Коми с «взбунтовавшимися» собственниками жилья. На встрече присутствовали представители мэрии и прокуратуры города. Ольга Микушева пояснила, что признать решение собрания недействительным можно лишь в судебном порядке.

Заместитель прокурора Ухты Наталья Нургазина поддержала позицию надзорной службы республики. Однако под напором «слишком острых» вопросов собственников она покинула встречу. Надо ли говорить, что после этого у многих ухтинцев возникло еще больше сомнений и подозрений?

Протоколы – как под копирку

Да, Стройжилтехнадзор не занимается фальсификациями (точнее, не проводит проверку подлинности документов). Зато этот орган, по идее, должен изучать протоколы общих собраний – насколько они соответствуют жилищному законодательству? В частности, чиновникам надо было обратить внимание на повестку дня для каждого собрания. И тогда они увидели бы, что эти самые «повестки» сделаны как под копирку, то есть одинаковы во всех протоколах.

Вторая часть вопроса повестки дня о заключении договора управления с ИП «Коровин М.Н.» противоречит нормам закона, поскольку в силу части 1 статьи 162 ЖК РФ договор заключается в письменной форме с каждым собственником или его представителем.

Кроме того, Жилищный кодекс РФ не наделил полномочиями общее собрание в части заключения договора управления общим имуществом МКД. Статьей 181.5 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что решение собрания ничтожно, если принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания. На основании изложенного решение собрания в этой части повестки дня является ничтожным.

Следовательно, Стройжилтехнадзор был обязан отказать ИП «Коровин М.Н.» во включении в реестр лицензий. А тот факт, что чиновники этого не сделали, повлек серьезные последствия. Во-первых, это незаконные платежи, взимаемые управляющей компанией с собственников жилья. Во-вторых, это 27 гражданских исков к новой «управляшке», которые теперь придется рассматривать в судах.

Жадная и порочная

Хочется верить, что в действиях представителей надзорного органа нет коррупционной составляющей. Хотя ситуация, согласитесь, выглядит довольно странно…

А между тем разгул жилищных правонарушений в Ухте продолжается. Недавно стало известно, что в нескольких МКД созваны общие собрания по передаче полномочий управления от ИП «Коровин М.Н.» новоиспеченному ООО «Керки».

Тем не менее, собственники ухтинских МКД все еще надеются, что глава республики Владимир Уйба выполнит данное им

обещание и разберется в ситуации. Причем разбираться надо не только в манипуляциях с протоколами собраний, а во всей «Ухтинской системе ЖКХ» – темной, запутанной и порочной.

Владимир ИВАНОВ.