А неча руки распускать! (Криминал от 11 декабря)

Совместный труд на благо общества облагораживает.

В селе Нижний Воч 30-летняя мать троих детей и 22-летний парень, будучи в гостях, во время застолья поссорились и подрались. Мировой судья воздал каждому драчуну по заслугам, назначив наказание в виде 60 часов обязательных работ. Каждый под надзором отработал 15 дней по 4 часа, благоустраивая село.

Почти рождественская история

Студенты из Питера спасли тонущих мальчишек.

Вечером 8 декабря в Кировском парке трое 18-летних студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге, но находящихся на дистанционном обучении, прогуливались по набережной. Услышав зов о помощи, они увидели в полынье двух тонущих мальчишек. Студенты, вспомнив уроки ОБЖ, легли на лед и сумели вытащить пацанов из воды. Спасенные оказались братьями. Выяснилось, что один из них поскользнулся и упал в воду, а второй бросился его спасать. Если бы не подоспели студенты, оба могли утонуть.

Проучил и получил

«Вспыльчивый» водитель заработал судимость.

В минувшем январе 40-летний сыктывкарец двигался по Октябрьскому проспекту на своем «Фольксвагене». После того, как его дважды «прижал» водитель на иномарке «Форд Фокус»», «обиженный» решил поучить нахала. Догнал его автомобиль, перегородил дорогу, а затем устроил драку, в результате которой водителю «Форда» были причинены телесные повреждения средней тяжести. Мировой судья назначил «учителю» наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

«Буран» провалился под лед

Два брата оказались в воде, один утонул.

В ночь на 8 декабря два брата, 27 и 31 года, добирались по реке Ижма на снегоходе с санями из Усть-Ижмы в Краснобор. В километре от деревни Большое Галово они провалились под лед. Младший сумел скинуть одежду и выбрался из полыньи, а старшего утянули под воду утонувшие сани. Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Туристы стали преступниками

В «Югыд ва» задержали пятерых браконьеров.

Сотрудники полиции вместе с инспекторами национального парка «Югыд ва» задержали пятерых мужчин, ловивших рыбу на реке Подчерем. Эта местность относится к особо охраняемым природным территориям. Установлено, что это туристы из другого региона, которые использовали моторную лодку. У подозреваемых изъято 168 особей хариуса. Ущерб оценен в 310 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Семужки захотелось

Ночной воришка взломал рыбный ларек.

Сотрудники магазина на Октябрьском проспекте, обнаружив взломанную дверь и заметив пропажу товара, сообщили в полицию. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали ее всем пешим и автопатрулям и Росгвардии. Вскоре подозреваемый был задержан: им оказался 30-летний мужчина, вынесший из ларька семгу, хариус, кижуч, окуня, щуку, а также различные виды растительного масла на общую сумму более 22 тысяч рублей.