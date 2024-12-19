А пистолет был игрушечным (Криминал от 20 декабря)

Главврач Прилузской ЦРБ оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что не смог обеспечить безопасность больницы.

Нарушения законодательства об антитеррористической защищенности были обнаружены в ходе прокурорской проверки. Поводом для проверки стал инцидент в здании райбольницы, куда беспрепятственно проник молодой человек с игрушечным пистолетом. Будучи пьяным, он ходил по отделениям и стрелял в медсестер пластмассовыми пульками. А отвечать за эту дурацкую выходку пришлось главврачу.

Проводили в последний путь

Одинокая пожилая женщина из села Объячево последние часы своей жизни провела со спасателями.

Пенсионерка жила одна, тяжело болела, сама не ходила и не могла спускаться с четвертого этажа самостоятельно, поэтому нередко вызывала службу спасения. 17 декабря в СПАС-Коми поступило сообщение, что 71-летней женщине в очередной раз требуется госпитализация. Спасатели приехали по адресу, помогли медикам спустить пациентку, а вечером привезли домой. Однако через час пенсионерка умерла. Спасателям пришлось вернуться, чтобы отвезти ее в морг.

Обманули на 48 миллионов

За месяц жители столицы Коми перечислили жуликам огромную сумму.

Уровень преступлений в сфере IT не снижается. В Сыктывкаре за последний месяц возбуждено 81 уголовное дело, а материальный ущерб, нанесенный людям мошенниками, составил больше 48 млн руб.

Из жизни командировочных

Помощник машиниста из Сыктывкара украл у РЖД более миллиона рублей.

Он был отправлен в командировку в Амурскую область, а предприятие перечислило ему средства на командировочные расходы – 1 млн 860 тыс. рублей. Мужчина, однако, решил «сэкономить». Приобрел фиктивные договоры найма жилья и кассовые чеки о якобы произведенной оплате и после возвращения из командировки представил документы работодателю. Фактически он потратил за наем жилья 656 тыс. руб., а более миллиона рублей похитил. Суд назначил ему наказание – 2 года исправительных работ. С осужденного взыскано также 992,5 тысячи рублей в счет возмещения ущерба предприятию.

Порох сдать не спешил

Взрывчатое вещество досталось мужчине от умершего отца.

Житель Прилузского района хранил порох, хотя не был ни охотником, ни владельцем ружья. Ему было известно, что после смерти отца он должен был сдать ружье, патроны и порох в правоохранительные органы, однако решил оставить имущество для личного пользования. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на 1 год.

Воровали чужую нефть

Усинский городской суд установил, что в 2015-2016 годах группа злоумышленников похищала «черное золото» с помощью врезок на трубопроводе, принадлежащем нефтяной компании.

Общий ущерб составил 295 миллионов рублей. Несколько фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.