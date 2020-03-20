А про баню-то она и забыла! О чем просят сельские «ходоки» в Желтом доме?

На прошлой неделе пенсионерка из Объячево Татьяна Хотемова «нанесла визит» Михаилу Порядину — первому зампреду правительства Коми.



Татьяна Борисовна принесла на прием коллективное (около 100 подписей) письмо объячевцев, в котором они просят помочь решить вопрос

обустройства детской площадки на улице Полевой.

На этой улице планировалось создать большой, по сельским меркам, игровой комплекс для ребятишек. Но построили его лишь частично, а другие игровые сооружения перенесли аж на другой конец села.

По словам главы Прилузского района Елены Нестерюк, это объясняется проблемой, возникшей с земельным участком, с определением его собственника, для чего необходимо провести кадастровые работы.

Михаил Порядин, второй после губернатора человек в Коми, обещал взять вопрос «на контроль». Однако во время личного приема Татьяна Хотемова то ли не успела, то ли просто забыла рассказать и о других «наказах», которые дали объячевцы, узнав, что она собирается в Желтый дом. На первый взгляд эти проблемы выглядят мелкими. Их вполне могла бы решить местная власть. Но, увы, не решает…

Не «царское» это дело. А чье?

14 марта на дверях общественной бани в селе Объячево появилось объявление: «Баня работать не будет ввиду отсутствия контракта (договора) по помывке населения».

Объячевцы уже давно просят включить сельскую баню в так называемый «Народный проект» – отремонтировать прохудившиеся трубы и паровой котел. Но вместо этого помывочное заведение и вовсе на время закрыли.

Еще один вопрос — отсутствие фонаря на ул. Полевой. Один из участков, где ямы и колдобины, погружен в темноту. Однако глава поселения Андрей Теньков считает, что устанавливать здесь дополнительный уличный светильник «нецелесообразно».

А жильцы с ул. Победы требуют спилить засохшее дерево возле дома №3. Еще летом прошлого года они жаловались А. Тенькову, что с дерева падают огромные ветки, которые могут нанести увечья прохожим. Однако у местной администрации так и не дошли руки до сухостоя.

Не менее удивительно и другое. Многие сельчане почему-то уверены, что все эти вопросы можно решить только на уровне правительства Коми. Надо лишь сообщить об этом Михаилу Порядину. Может, он приедет в Объячево со своим инструментом — починит в бане трубы, повесит на улице фонарь и спилит засохшее дерево?

Анатолий ПОЛЬКИН.