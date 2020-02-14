Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн оценил количество людей, злоупотребляющих алкоголем в России, в 30 процентов – об этом сообщает «Интерфакс».
«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка, 50 мл крепкого алкоголя, в течение месяца каждый день. Таких людей в популяции примерно 30%», – заявил Брюн в одной из телепрограмм. Он отметил, что эти люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем – они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, никто об этом и не знает».
При этом часто причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, то есть это не попадет в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя. Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления».
А с виду тихие и спокойные. Треть россиян – скрытые алкоголики
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн оценил количество людей, злоупотребляющих алкоголем в России, в 30 процентов – об этом сообщает «Интерфакс».