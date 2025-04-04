А в среднем мы живем хорошо? Манипуляции с цифрами позволяют «нарисовать» достойные зарплаты в Коми

Согласно данным провластного агентства «РИА Рейтинг», средняя зарплата по Республике Коми приближается к 100 тысячам рублей в месяц. Однако есть нюансы, которые официальная статистика «не замечает».



Инициаторы исследования исключили в своих подсчетах города с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях.

Республика Коми по итогам 2024 года заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах – 88 тысяч 300 рублей (соотношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 3,67). Прирост по сравнению с 2023 годом – 14,6 процента.

Первое место в рейтинге ожидаемо застолбил нефтегазовый Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь средняя чистая зарплата составила 146 тысяч рублей в месяц (средств хватает, чтобы приобрести 5,5 стандартных потребительских наборов товаров и услуг), то есть в 2,6 раза больше медианного уровня зарплаты в малых и средних городах России. На второй позиции Ненецкий автономный округ – 138 тысяч рублей в месяц (5,1 фиксированных наборов), на третьей Магаданская область – 151 тысяча рублей (4,9). Еще в пяти регионах средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей – Югра, Чукотка, Якутия, Амурская и Сахалинская области.

В Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии средние зарплаты не превышают 40 тысяч рублей.

В отличие от самых северных другие наши географические соседи не могут похвастаться высокими заработками. Архангельская область в рейтинге заняла 40 место – 67,7 тысячи рублей, Вологодская область на 55 месте – 48,5. Кировская область на 71 месте – 46,7.

В представленном исследовании подчеркивается, что высокие места в рейтинге по зарплатам занимают территории, где ведется добыча полезных ископаемых вахтовым способом. В этом секторе в Коми зарплата составила более 150 тысяч рублей в месяц.

Чтобы составить представление о самых распространенных заработках, надо ориентироваться на медианный показатель (средний показатель без учета самых высоких и самых низких зарплат). Согласно статистике, в 2024 году медианная зарплата в Коми составила 45 тысяч 513 рублей. Сумма достаточно скромная, если учесть, что минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 38 тысяч 148 рублей. В северных городах МРОТ выше, в Воркуте – 53 тысячи 186 рублей, Инте и Усинске – 51 тысяча 611 рублей.

И еще есть один важный момент, касающийся бюджетной сферы. Во многих организациях сотрудники получают не полные ставки, а, например, 0,8 или даже 0,2 ставки. Хотя в статистику попадает именно полная ставка, которая не должна быть ниже МРОТа. Поэтому считать заработки в 45 тысяч рублей медианными можно с некоторой долей условности.

В целом, несмотря на физический рост заработков, население продолжает беднеть из-за неконтролируемого роста цен на все товары и услуги. Причем реальная инфляция, по оценкам независимых экспертов, гораздо выше официальной.

Сергей ПАВЛОВ.