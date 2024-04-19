«А вас никто не спрашивает!» Сельские жители шокированы тем, как к ним относится высокое начальство

К письмам в редакцию из сельской глубинки мы относимся с пониманием: значит, случилось что-то экстраординарное, когда уже нет других возможностей исправить ситуацию. При погружении в суть проблемы, изложенной в письме, зачастую выясняется: все дело в головотяпстве чиновников и «социальной глухоте».

Более полусотни подписей поставили под письмом в «Трибуну» жители села Слудка Сыктывдинского района. Цифра внушительная, если учитывать, что здесь проживает всего 159 человек.

«Кому нужны эти рейсы?»

«Через вашу газету мы, жители села Слудка Сыктывдинского района, обращаемся к районной администрации и администрации села. Дело в том, что мы долго ждали рейсовый автобус в наше село. Из-за плохой и разбитой дороги у нас рейсы пять лет не выполнялись. Дорогу нам отремонтировали. Но в районной газете мы ознакомились с графиком движения автобусов и были в шоке! Рейсовые автобусы будут ездить по пятницам и воскресеньям – утром и вечером от села Зеленец до Слудки и обратно. Кому нужны эти рейсы в выходные дни, когда все учреждения (поликлиника, полиция, налоговая инспекция, социальный фонд и так далее) работают в будни?

Администрация Слудки прекрасно знает, что большинство жителей села пожилого возраста, поэтому им часто приходится обращаться в районную поликлинику в Выльгорт. Узкие специалисты также обычно принимают по будням в утренние часы. Шокирует и тот факт, что благодаря этому графику мы в пятницу попадаем в поликлинику к обеду, добираясь на двух автобусах: от Слудки до Зеленца, от Зеленца до Выльгорта. Анализы не сдать, к врачу не попасть. Администрация знает, что нанять частника для поездки в райцентр, особенно пенсионерам, не по карману.

Удивляет и то, что у нас не было общего собрания, чтобы согласовать удобный график рейсов. Ведь автобус для людей, а не наоборот.

Мы убедительно просим районную администрацию, местную администрацию и автотранспортное предприятие пересмотреть расписание рейсового автобуса и запустить рейсы в будни – во вторник и четверг. Просим, чтобы конечным пунктом движения автобуса был Сыктывкар, а не Зеленец…» – говорится в письме жителей Слудки.

А еще в письме есть такая строчка: «Думаем, чиновники услышат наш крик о помощи и нашу проблему решат положительно – по-человечески…»

Нет обратной связи

Для того, чтобы именно «по-человечески» решать проблемы жителей сельской глубинки, у администрации главы Коми есть специально обученные чиновники, которые на постоянной основе отслеживают ситуацию на местах, а потом докладывают начальству о положении дел. Кроме того, в каждом муниципалитете имеются общественные приемные губернатора, которые также фиксируют тревожные социальные процессы и недоработки местных чиновников.

А может, для высокого начальства эта проблема с автобусом слишком мелкая? Но тут дело еще и в другом: почему с сельчанами никто не посоветовался? Выходит, что их мнение вообще власть не интересует?

Пешком походят…

В подобной же ситуации оказались и жители деревни Гавриловка Сыктывдинского района, которым приходится идти полтора километра до автобусной остановки по неосвещенной и разбитой дороге. По этому поводу сельчане обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Республике Коми Вере Железцовой. Как выяснилось, проблема с переносом автобусной остановки обсуждается уже давно, но все упирается в бюрократические препоны.

В ответ на жалобы чиновники говорят: все очень сложно. Дороги бывают разного значения – местного, республиканского и межмуниципального. И у каждой – свои нормативы, свое начальство. А поэтому обустроить остановку в удобном для сельчан месте нет никакой возможности…

Да и зачем помогать деревне Гавриловка, если там осталось всего 80 человек? Как-нибудь проживут и без остановки.

Конечно, напрямую чиновники так не скажут. Но, судя по их реакции (вернее, ее отсутствию), решать проблему они не собираются.

Сергей ПАВЛОВ.