А вы доверяете губернатору? Президент утвердил основные критерии

Согласно указу, который был опубликован 4 февраля, уровень доверия к власти (равно как и к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам, руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах национальных целей развития.

В целом в перечне показателей 20 пунктов. Например, такие как численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля тех, кто систематически занимается спортом, уровень образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи, доля волонтеров, количество посещений культурных мероприятий, условия для воспитания развитой и ответственной личности, количество улучшивших жилищные условия семей.

Также к показателям относятся качество городской среды, объем жилищного строительства, качество окружающей среды, доля соответствующей нормативам дорожной сети в городских агломерациях, темп роста зарплаты, индекс роста денежного дохода населения, индекс роста физического объема инвестиций в основной капитал, количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса и «цифровая зрелость».

Администрация президента в течение месяца должна разработать и представить на утверждение главы государства методичку расчета показателя эффективности, а также ежегодно, до 1 марта, представлять российскому лидеру соответствующий доклад.