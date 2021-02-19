«А вы разве не видите ангелов?» В детстве Павел Волочков сильно удивлялся, что другие люди не замечают вокруг себя присутствия высших сил

«Ура! Мне 60 лет, стал еще ближе к вечности с Богом!» – так написал недавно на своей страничке в социальных сетях свежеиспеченный юбиляр – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Вообще, некоторых мирян раздражает, что Питирим часто мелькает в светских новостях. Одним не нравятся его наивные «детские стихи», другие критикуют владыку за неудачные высказывания или за чрезмерную лояльность властям Коми. Но, как ни крути, глава епархии – фигура публичная, поэтому он всегда «под прицелом».

Похоже, что и к обычной критике, и к жесткому интернет-троллингу Питирим относится вполне спокойно, с добродушной улыбкой. Про таких в народе говорят: «не от мира сего». Хотя родился он в самой обычной семье, был пионером и комсомольцем, хотел стать учителем и служил в советской армии…

Дрался на кулаках и усердно молился

Питирим (в миру Павел Волочков) родился на хуторе Нижний Кореновского района Краснодарского края в семье рабочих. В школе был примерным учеником, любил рисовать, ходил в драмкружок, пел в казачьем и церковном хоре, играл в духовом оркестре.

Так случилось, что его отец ушел из семьи, мать осталась с четырьмя детьми на руках. Младшего Павла забрали в интернат, где он жил и учился до седьмого класса. Жизнь в интернате оказалась несладкой, старшие то и дело издевались над малышами. По ночам не давали спать, устраивали драки и в кулачных поединках заставляли участвовать малышей.

– Им же надо было себя как-то развлекать. Но я не был стукачом, даже маме об этих издевательствах не рассказывал. Все трудности переживал один с Богом, молился усердно, – без всякой горечи вспоминает владыка.

– Значит, вы с детства были набожным?

– Мама была верующей, читала нам Евангелие. Но дело не только в этом. Я всегда чувствовал присутствие Бога, святых, видел ангелов. Тогда я думал, что все их видят вокруг себя. И очень удивлялся, что другим это недоступно. Позже, уже став взрослым, я где-то прочитал, что, оказывается, 10 процентов людей рождаются с таким видением и религиозностью.

Конечно, у меня, как у каждого ребенка, были разные мечты. Хотел быть и летчиком, и учителем иностранных языков, биологии, а потом и химию полюбил. Даже поступал на химфак Кубанского государственного университета, но меня оттуда сразу же выгнали, потому что на вступительные экзамены я пришел с крестиком. Преподаватель увидела крестик и сказала: «Будет потом ходить по университету и ныть о Боге». Пришлось забрать документы…

Тогда я думал: получу какую-то специальность, а потом все равно стану священником. Первое время мама была недовольна моим решением. Даже плакала: «Ой, тебя заберут, имя тебе поменяют…» А я ей отвечал: мол, откуда ты знаешь, что я приму монашество? Ведь только монахам меняют имена, а женатым священникам – нет…

Но и в духовную семинарию 17-летнего Павла приняли не с первого раза. Сказали, что ему нет 18 лет, значит, он не может принимать осознанное решение.

После этих неудач Волочкову, по его словам, приснилась Богородица. И сказала, что Павлу будет трудно еще два года. И эти два трудных года оказались армейской службой. Военкомат отправил призывника служить в стройбат, в часть, которая располагалась в Архангельской области. В советских стройбатах вовсю процветала «дедовщина», и Павлу снова пришлось несладко. Но когда командиры узнали, что новобранец отлично рисует, его определили художником воинской части.

Однажды проснулся…

– Владыка, вы не только рисуете, пишете стихи, но и проявляете активность в социальных сетях. Разве церковь поощряет подобные занятия?

– В качестве художника я занимаюсь иконописью, у меня есть совместная работа с отцом Александром – «Стефан Пермский у гробницы». А стихи я начал писать неожиданно для себя, в 53 года. Однажды проснулся в два часа ночи и написал стихотворение «Дар поэта». Сейчас у меня уже 2800 стихотворений, некоторые из них положены на музыку.

Что же касается соцсетей, то я, можно сказать, один из «старейших интернетчиков». Первое время, когда ходил по школам, проповедовал о Боге и стал вести страничку «ВКонтакте», многие дети смеялись. Но сейчас это уже никого не удивляет. Хотим не хотим, сейчас вся информация там – в соцсетях. В интернете мы общаемся и с прихожанами, и с другими священниками. Помогает это и в руководстве: прихожане всегда могут ко мне обратиться, я всем отвечаю. Да, церковь это сейчас поощряет и благословляет. В наше время очень важна проповедь в социальных сетях, ведь их активно использует молодежь.

Чудо всегда рядом

– А случались ли в вашей жизни настоящие чудеса?

– Главное чудо в том, что я постоянно чувствую присутствие Бога, его помощь. Еще во время службы в армии, получая «увольнительную», я ходил в храм. Однажды опаздывал в часть после вечерней службы – пришлось напрямки ползти на пузе через реку. Потому что в обход по понтонному мосту я уже не успевал. А там – полынья. И вот я ползу по натоптанной тропинке, рукой ее обнимаю. Ну, думаю, сейчас подо мной лед обломится, и я – в ледяную воду. Дополз до середины, назад уже нельзя, вперед – тоже… А когда я вернулся в часть, рассказал сослуживцам, как все было, они не поверили: «Да ты что, там даже собаки не ходят!».

А вот другая история. Когда я был настоятелем Свято-Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря, мы производили раскопки возле храма. Там были захоронения первых строителей храма архимандрита Матфея, иеромонахов Паисия, Феофилакта и Амвросия. Небо было затянуто облаками. И каждый раз, когда открывали очередную гробницу, луч солнца проходил через облака, бил прямо в эти гробницы, и чувствовалось благоухание. Я доставал мощи руками, и от моих пальцев потом еще долго исходил удивительный аромат… Это ли не настоящее чудо?

– Как любите отдыхать, чем интересуетесь?

– Я очень люблю природу. Люблю посидеть у костра на Сысоле с рыбаками. Так как священнику не разрешается охотиться, то занимаюсь «тихой охотой». В лес хожу по грибы и пою. Пою громко, чтобы медведей отпугивать (смеется)…

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.