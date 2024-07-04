А за бобра ответишь! (Криминал от 5 июля)

На территории заказника «Визингский» мужчина отстрелил 14 животных.

Сотрудники полиции установили, что преступление совершил 42-летний сыктывкарец. Не имея специального разрешения на охоту, он произвел отстрел 13 самцов и 1 самки бобра. Сумма причиненного ущерба Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми составила 432 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру может грозить крупный штраф, а может и лишение свободы сроком до двух лет.

Попался любитель сладкого

Ранее судимый ухтинец осужден за кражу шоколадных конфет.

Мужчина трижды наведывался в местный магазин, из которого в общей сложности вынес десять упаковок набора «Мерси» на сумму 2 858 рублей. Приговором мирового судьи по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 2 месяца. С подсудимого также взыскали материальный ущерб в размере 8 574 рубля.

Прокатился с ветерком

Езда на электросамокате закончилась для 25-летнего сыктывкарца переломом черепа.

Управляя электросамокатом Leson (на управление им требуется водительское удостоверение), мужчина двигался по тротуару со стороны ул. Морозова в направлении ул. Старовского. Напротив дома № 91 по ул. Коммунистической самокатчик наехал на дренажную трубу. В результате опрокидывания мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Он госпитализирован.

Подросток застрял на горке

В Ухте помощь спасателей потребовалась нетрезвому 13-летнему мальчишке.

Вечером 1 июля от неизвестного лица поступил вызов в спасательную службу. Ухтинский отряд «СПАС-КОМИ» выехал по указанному адресу – ул. Пушкина, 25. Оказалось, что 13-летний мальчик в нетрезвом состоянии застрял в конструкции горки на детской площадке. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской службы не смогли самостоятельно достать подростка, пришлось ждать спасателей, которые справились с задачей и транспортировали подростка в карету скорой помощи. Тот не мог ничего сказать о себе, кроме возраста.

Трое – это уже сговор

Представителей популярной онлайн-площадки уличили в краже товаров.

Заказанные вещи поступали в точку выдачи товаров в Вуктыле, но до покупателей не доходили. Выяснилось, что к хищениям причастны три сотрудницы пункта – женщины 26, 43 и 44 лет. Две из них ранее уже были судимы. При поступлении вещей работницы не фиксировали приход посылок по электронной базе маркетплейса, а забирали их себе. Таким образом, за две недели злоумышленницы присвоили себе товаров более чем на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Со всех троих взята подписка о невыезде.