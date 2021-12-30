А за погоду в небе – ответишь! От синоптиков, получающих зарплату уборщиц, зависит безопасность полетов: неточный прогноз грозит авиакатастрофой

В понедельник, 20 декабря, Боинг-737, совершавший полет по маршруту Москва – Усинск, не смог сесть в аэропорту пункта назначения.

Сильный боковой ветер вынудил экипаж вернуться на 500 км назад и приземлиться в Сыктывкаре. Возможно, принять такое решение пилотов заставила в том числе память об инциденте с жесткой посадкой, который случился в том же Усинске при таких же погодных обстоятельствах в феврале этого года. Тогда, напомним, при посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу, стойки шасси подломились, и самолет сел на брюхо. На борту воздушного судна находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Слава богу, обошлось без жертв.

В этот раз пилоты решили не рисковать. Переждав непогоду в Сыктывкаре, лайнер вылетел в Усинск и приземлился благополучно. Вроде бы это вся новость, о чем тут еще можно говорить? Однако каждый такой инцидент – это повод для «разбора полетов».

Куда дует ветер?

Перед взлетом командир воздушного судна должен получить последнюю сводку о погоде и только тогда выруливать на взлетку. За погодой на аэродроме следит команда профессиональных метеорологов. С их рабочего места летное поле видно как на ладони. Это они опытным взглядом определяют форму и тип облачности, снимают данные с приборов-датчиков, расположенных вдоль взлетно-посадочной полосы, и выдают десятки параметров: от скорости и направления ветра до влажности и давления воздуха.

Свои сводки метеорологи передают диспетчерам, а те в свою очередь – пилотам. Перед посадкой командир в обязательном порядке запрашивает погоду «на последнюю минуту». Подходит – сажусь. Нет – ухожу на второй круг или на запасной аэродром.

В любом блокбастере с авиапроисшествием вам обязательно покажут вышку, где сидят диспетчеры. Это красивая картинка: большие окна, дисплеи с трассирующими точками движения лайнеров. Но вам никогда не покажут кабинет инженеров-синоптиков. Как правило, это небольшая комнатка, скромная мебель, куча железных приборов. Между тем ответственность на этих людях лежит не меньшая, чем на диспетчерах.

Чтобы опасные погодные явления не стали для экипажа неожиданностью, дежурные наблюдатели непрерывно следят за данными с радиолокаторов, грозопеленгаторов, спутниковых снимков и синоптических карт. Каждые три часа – новый метеопрогноз, ведь правильный анализ – залог

безопасности.

По какой-то непонятной причине диспетчеров принято считать белыми воротничками. Диспетчер – это авиаэлита, высокооплачиваемый специалист, а метеоролог – так, вспомогательная служба. Даже с профессиональным высшим образованием метеоролог, работающий в аэропорту, получает сегодня почти как уборщица – на уровне минимального размера оплаты труда.

Ковид «подрезал крылья»

На прошлой неделе в Сыктывкар прилетал председатель Общероссийского профсоюза авиационных работников (ОПАР) Валерий Селитринников. Он принял участие в работе конференции Федерации профсоюзов Республики Коми, а также побывал в Сыктывкарском аэропорту.

– Мы рассмотрели работу первичных организаций в условиях пандемии, вопросы оплаты труда, проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, приема в профсоюз новых членов, – рассказал председатель ОПАР корреспонденту «Трибуны». – Конечно, люди жалуются на низкие зарплаты. Затем охрана труда. Чтобы провести СОУТ, работодатель должен заключить договор со специальной службой, лабораторией или центром, по которому на предприятие приедет специалист. Но за это надо платить, а денег нет. А если ты не провел оценку, то возникают проблемы с СИЗами и спецодеждой. Все ведь взаимосвязано: вопросы здоровья, охраны труда, вакцинация.

– Наши метеорологи относятся к филиалу ФГБУ «Северное Управление гидрометеослужбы». То есть их начальство и бухгалтерия находятся в Архангельске: любую справку, ответ на вопрос нужно ждать неделями. А наземные службы жалуются на отсутствие теплых ангаров – ремонт самолетов приходится делать на морозе и ветру.

– Гражданская авиация разнообразная. Есть, например, такие аэропорты, как «Платов» в Ростове-на-Дону – там все, начиная с генерального директора, состоят в профсоюзе, который помогает решать важные вопросы. К сожалению, пандемия повлияла и на авиацию. Она, как отрасль, сегодня не зарабатывает. Резко сократилось количество рейсов, особенно международных, которые были самыми прибыльными. Внутренние рейсы почти не дают доходов. Резко упала зарплата и у авиадиспетчеров, хотя они традиционно получали солидные деньги. Чтобы платить такую же достойную зарплату, как в 2019 году, госкорпорация должна зарабатывать не менее 75 млрд рублей, а пока по году выходит около 50 млрд.

В феврале будет встреча руководителей профсоюзов гражданской авиации с министром транспорта РФ, и моя задача – собрать как можно больше информации. Конечно, можно было бы запросить ее по электронной почте, но я более 40 лет работаю в профсоюзе и предпочитаю увидеть все своими глазами, обсудить проблемы при личной встрече за чашкой чая.

«Все упирается в финансы, – подтвердила «Трибуне» и председатель Коми территориального профсоюза авиаработников Светлана Сулейманова. – И одна из проблем компании «Комиавиатранс» на сегодня в том, что у нее нет директора – лишь исполняющий обязанности. Никто не берет руководство на себя. Нет средств, отсюда и несоблюдение норм охраны труда, низкая зарплата. Молодежь приходит набраться опыта и заработать стаж, но долго здесь никто не задерживается».

Штрафы за капризы природы

Ранее на правах анонимности корреспонденту «Трибуны» рассказывали, что за малейшее нарушение и «не тот прогноз» метеорологи в Сыктывкарском аэропорту платят из своей мизерной зарплаты «штрафы». «Иногда даже приходится сознательно идти на мелкие нарушения. Например, даешь в сводке гололед, а его не было – штраф. Но если прогноз был и не оправдался, снимают 10%, а если гололед случился, а ты его не указал – штраф больше. Тогда уж лучше дать, пусть не подтвердится – меньше платить. В октябре в СМИ прошла информация, что с 1 октября заработная плата у некоторых категорий работников бюджетной сферы, в том числе гидрометеорологической службы, повысится на 4%. Мы обрадовались… А потом нам сказали, что на эти средства было закуплено новое оборудование. Во всяком случае ни в октябре, ни в ноябре никакого повышения мы не заметили».

Судя по всему, ситуация с низкими зарплатами беспокоит не только метеорологов в Коми. ИА REGNUM опубликовало недавно ответ пресс-службы Росгидромета на запрос агентства по поводу перспектив метеорологии в России. «До конца 2021 года планируется установка 37 новых автоматизированных метеорологических комплексов (АМК) и 49 АМК на труднодоступных станциях, а также модернизация 414 АМК…. Перевод на автоматизированные станции повышением зарплаты метеорологам пока не сопровождается».

Минимальный размер

Остается, как всегда,

надежда на президента. 13 декабря на сайте ОПАР появилось письмо на имя В. Путина, подписанное Валерием Селитринниковым. В нем он подробно изложил проблему. «Трибуна» приводит его в сокращении.

«Заработная плата самой многочисленной группы работников: техников-метеорологов на гидрометеорологических станциях, наблюдателей на гидропостах составляет 12792 рубля, то есть МРОТ, здесь идет явное нарушение ст. 132 Трудового кодекса РФ: «Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий труда».

Увеличение с 1 января 2022 года МРОТ до 13890 рублей особо не улучшит материальное положение этим работникам… Основным противником повышения оплаты труда является Минфин РФ. Чиновники этого министерства считают, что увеличение зарплаты возможно только за счет мобилизации (увеличения) доходов от внебюджетной деятельности учреждений. Результатом недальновидной политики Минфина в условиях глобального изменения климата стал кадровый вопрос. В отдельных управлениях специалистами синоптиками, техниками-метеорологами обеспечение всего на 50%… В 2021 году работодатель – государство – не проиндексировал и без того низкую зарплату, в том числе не решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в отрасли едва ли не половина.

Общероссийский профсоюз авиационных работников просит рассмотреть вопрос выделения допфинансирования для установления зарплаты специалистов гидрометеорологической службы на уровне средних трудовых доходов по региону, учитывая важность выполнения утвержденной «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) и принятой Климатической Доктрины РФ».

Из администрации президента письмо, скорее всего, спустят ниже по инстанции. И пока его рассмотрят, пройдет немало времени. А уже сегодня тысячи сотрудников метеослужб по всей России задумываются о том, не сменить ли им профессию. И кто тогда поручится за безопасность полетов?

Игорь АРТЕМОВ.