А завтра они придут к вам?

В Коми с 1 июля региональные стандарты стоимости ЖКУ выросли в среднем на 4,6%. В Коми эта цифра несколько выше, чем в других регионах.

Согласно соцопросам, примерно половина граждан России считает рост тарифов главной проблемой. Власти вынуждены помогать населению оплачивать услуги: ежегодно на это тратится около 300 млрд рублей бюджетных средств. Но даже это не спасает. Уже с четырех миллионов россиян жилищно-коммунальные долги взыскиваются с помощью судебных приставов.