А «зоны» здесь тихие… Кто же станет отдыхать на кочковатых полях, огороженных заборчиками без калиток?

Тема благоустройства территорий актуальна для всех муниципалитетов. Но иногда, как, например, в отдаленном поселке Приуральский (Троицко-Печорский район), происходят какие-то позорные вещи: бюджетные деньги потрачены, а где результат?

Большинство жителей лесного поселка даже не догадываются, что в трех разных местах три кочковатых поля, огороженные забором без калиток, – это и есть «зоны отдыха». Об этом факте еще в 2018 году совершенно случайно узнал дотошный местный житель Сергей Родин, решивший провести свое частное расследование и докопаться до истины.

Деньги – на кочки

Согласно документам, еще весной 2014 года районными властями было принято решение об обустройстве в поселке трех «зон отдыха», на что было затрачено 360 тысяч рублей: 300 тысяч выделил районный бюджет, 60 тысяч – местный.

По словам Сергея Родина, его сразу же смутил выбор места для «зон отдыха». Их решили разбить на месте завалившихся сараев и сгоревшего дома, хотя в поселке достаточно свободных площадей, где можно было бы обустроить зону отдыха, выделенных денег хватило бы не только на скамейки, но еще и на пару простеньких тренажеров.

Кстати, для «зон отдыха» ограждения совершенно не обязательны.

Куда исчезли бревна и доски?

Сергей Родин скрупулезно подсчитал, сколько материалов было реально затрачено на обустройство так называемых «зон отдыха». Всего на установку ограждений (а ничего другого больше там нет) ушло 496 досок (25-миллиметровых, длиной 4,1 метра), то есть всего 7,5 кубометра пиломатериалов. А согласно официальной смете на «зоны отдыха» было израсходовано 30 кубометров досок. Как говорится, почувствуйте разницу.

Если верить смете, на обустройство «зон отдыха» понадобилось 60 кубометров бревен. Но по факту – в три раза меньше.

Да что там доски и бревна! С. Родин подсчитал даже количество и вес гвоздей. Чтобы огородить три территории, понадобилось 3 кг 968 граммов гвоздей, а по смете использовано 92 килограмма!

В смете, разумеется, фигурировали еще и расходы на оказание услуг по обустройству территорий. Но и эти расходы показались Родину весьма завышенными и даже сомнительными.

Все свои расчеты дотошный сельчанин приложил к заявлениям в районную, республиканскую и российскую прокуратуру. По его данным, 39 процентов от выделенных средств ушло в неизвестном направлении. Вот оно – поле деятельности для правоохранителей!

И никаких гвоздей!

Здесь уместно отметить, что поселок Приуральский находится в труднодоступной местности. Из-за разбитых дорог и полуразрушенных мостов туда сложно добраться в летние и зимние месяцы, а в весенне-осенний период из-за распутицы – вообще невозможно. А еще там нет устойчивой телефонной связи и интернета. Так и живут, точнее, выживают несколько сотен человек в 21-м веке.

А что же прокуратура? Желающих выехать на место, чтобы разобраться по существу заявления, видимо, не нашлось. Зато в официальных ответах из различных ведомств есть весьма любопытные моменты. Так, и.о. прокурора Троицко-Печорского района С. Чистюхина сообщает, что «произвести подсчет фактического использования гвоздей при строительстве ограды не представляется возможным». Как это так – «не представляется»? На самом деле все возможно – было бы желание. Такое, как у Сергея Родина.

Прошло пять лет – виноватых нет

Но желания у прокурорских, похоже, не было изначально. Вон, кругом миллиарды бюджетных рублей куда-то пропадают, а в этой истории фигурируют какие-то «жалкие» 360 тысяч.

Тем не менее, ряд нарушений при использовании бюджетных средств при

обустройстве «зон отдыха» в Приуральском все-таки был выявлен. Прокурором района главе сельского поселения и главе районной администрации были внесены представления о нарушении бюджетного законодательства.

Однако срок исковой давности в данном случае превысил пять лет от даты заключения соглашения на получение субсидии. Поэтому у прокуратуры Троицко-Печорского района, а также у финансовых организаций не имеется оснований для обращения в суд с исковым заявлением.

Бюджетные деньги освоены, и теперь жители лесного поселка вряд ли смогут рассчитывать на то, что у них будут проведены реальные работы по благоустройству. Наверняка «зоны отдыха» теперь фигурируют в разных чиновничьих отчетах о проделанной работе.

В этой истории смущает один момент. Эти своеобразные, мягко говоря, «зоны отдыха» были выявлены фактически случайно. Есть основания считать, что подобная история не уникальна для нашей республики. Просто не везде есть такие неравнодушные и по-хорошему въедливые люди, как Сергей Родин. Именно за это его и не любят местные чиновники.

Сергей ПАВЛОВ.