В Коми уже стало печальной традицией, что руководителей-«коррупционеров» арестовывают обычно по пятницам. Такой «черной пятницей» стало 3 августа 2018 года и для Александра Артеева, главы администрации Корткеросского района.

Господина Артеева заподозрили в получении крупной взятки, но в ходе следствия ему был предъявлен еще целый «букет» обвинений, среди которых растрата и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие закончено, начался судебный процесс. Но он осложнен тем, что подсудимый тяжело болен, нуждается в серьезном лечении. В лечебных учреждениях УФСИН Артеев пробыл почти 10 месяцев из 18-ти, проведенных за решеткой. Хотя попасть в «больничку» находящемуся под стражей, как известно, весьма и весьма непросто – для этого нужны очень веские основания.

Стоит отметить, что в 2016 году на А. Артеева уже заводились уголовные дела, которые даже проверялись аппаратом ФСБ. Однако тогда за недоказанностью они были прекращены. В 2018 эти «дела» были вытащены из загашников и предъявлены, но в ходе следствия отпали. Отпал и ряд других обвинений, а сам Артеев в суде неоднократно заявлял о своей невиновности и о том, что намерен это доказать в ходе слушаний. Его адвокат также уверен в благоприятном исходе дела.

Постарел на 10 лет

В редакцию обратилась супруга Александра Артеева, которая очень обеспокоена здоровьем мужа. Она представила выписку из медицинской карты Александра, в которой указаны серьезные заболевания, среди которых артрит с множеством осложнений. Они вызывают дикие боли, от которых человек просто «лезет на стены».

Сегодня Артеев нуждается в длительном лечении, с применением множества препаратов, что отражено в его медицинской карте, сделанной в гражданском учреждении. В «больничке» же, по мнению супруги обвиняемого, предпочитают все симптомы глушить болеутоляющими средствами. Проще говоря, вместо борьбы с причиной воюют с последствиями…

Елена Артеева обратилась в общественную Наблюдательную комиссию региона (НКО) с просьбой о содействии направления супруга на медицинское освидетельствование, указав, что у мужа уже долгое время непрекращающиеся боли в ноге, в связи с чем ему трудно передвигаться без помощи костылей. В это же время с подобным обращением обратился и сам сиделец. В обоих обращениях отмечалось, что письма к руководству СИЗО и в другие инстанции ведомства не дали результата: оказание достаточной квалифицированной помощи так и не было получено. Неквалифицированное лечение и влияние неправильно подобранных препаратов привели к сопутствующим заболеваниям: гастриту, проблемам кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. За полтора года, проведенных под следствием, экс-глава района постарел лет на десять. Сильный, жизнерадостный мужчина, прежде крепко друживший со спортом, сегодня превратился в развалину. По словам родных, на него просто больно смотреть….

Завершалось обращение супруги сообщением о том, что в настоящее время Александр Артеев переведен обратно в СИЗО, где ему не оказывается медицинская помощь.

Как сообщил через адвоката супруге А. Артеев, комиссия у него побывала, однако, по его словам, это было сделано для галочки, а точнее — для защиты чести мундира. Ничего не изменилось, да и ждать чего-то, видимо, не стоит. Наверняка в заключении комиссии все окажется в норме и нарушений не обнаружится.

Сиделец взывает о помощи

Опасения заключенного подтвердились. Елена Артеева представила в редакцию «отчет» комиссии о посещении СИЗО-1 25 марта с.г. В документе говорится, что Артееву был установлен точный диагноз, ему оказывалась квалифицированная медпомощь.

Комиссия сделала вывод: «После изучения медицинской документации и опроса начальника медчасти

№ 12 МЧС-11 установлено, что вся медицинская помощь Артееву предоставляется своевременно и в полном объеме. Сведения, указанные в обращениях гражданки Артеевой Е.А. и Артеева А.А., своего подтверждения не нашли».

Выводы делать мы не будем: время все расставит на свои места. Сам Артеев и его семья неоднократно обращались с просьбой об изменении меры пресечения: они просили перевести больного под домашний арест. Увы, просьбы так и не были услышаны.

Анатолий ПОЛЬКИН.