Аэропорт: большой ремонт (Блиц от 22 декабря)

Компания «Воркутауголь» инвестирует в модернизацию аэропорта Воркуты.

В День Республики Коми на международной выставке-форуме «Россия» в Москве подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, АО «Воркутауголь» и предприятием «Комиавиатранс». Угледобывающая компания направит на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта 150 млн рублей. Обязательства по выполнению ремонтных работ с привлечением подрядчиков взяло на себя АО «Комиавиатранс». Работы планируется завершить в 2024 году.

Снова масочный режим

В Сыктывкаре с 20 декабря вводится ряд противоэпидемических мероприятий.

На территории муниципалитета проводятся мероприятия, направленные на профилактику гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19. Управлениям образования, культуры и спорта предписывается обеспечить исполнение противоэпидемиологических рекомендаций. Аптекам рекомендуется продлить часы работы, организовать подготовку набора медикаментов для лечения больных гриппом и ОРВИ.

Люди, которых мы потеряли

В ходе спецоперации на Украине погибли еще пятеро наших земляков.

Это Руслан Чибин и Владимир Луцкевич из Троицко-Печорского района, Максим Фролов из Визинги, Максим Попов из Прилузского района и Анатолий Щелчков из Усть-Кулома.

Деньги на больницу

До конца года Коми получит почти 800 миллионов рублей на возведение инфекционной больницы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На сайте федерального правительства указывается, что завершить строительство и ввести новое медицинское учреждение в эксплуатацию планируется в 2025 году. На сегодня его готовность составляет около 22%.

На Як-40 – за пять тысяч

Комитет Республики Коми по тарифам издал приказ об установлении фиксированных тарифов на перевозки, осуществляемые АО «Комиавиатранс» воздушными судами типа Як-40.

Самые высокие тарифы установлены для рейсов Сыктывкар – Воркута и Воркута – Сыктывкар. Полет на этом типе воздушного судна обойдется в 5 400 рублей.

Уходя, тушите свет!

В 2024 году в Коми вырастут тарифы на электричество для населения.

Комитет Коми по тарифам установил стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей со второго полугодия 2024 года до 31 декабря 2024 года. Согласно ведомственному приказу, одноставочный тариф в первом полугодии останется на сегодняшнем уровне – 5,75 руб., а с июля 2024 года вырастет до 6,26 руб./кВт-ч. Стоимость электричества для сельчан по одноставочному тарифу повысится с 4,03 руб. до 4,38 руб. за кВт-ч.

Зэки пополняют казну

В 2024-2026 годах от труда осужденных бюджет получит 140 млрд рублей.

В федеральный бюджет заложены доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в объеме 46,5 млрд рублей в 2024-м, 46,8 млрд – в 2025-м и 47,2 млрд – в 2026-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. То есть за три года казна получит 140,5 млрд по такой статье. Рост доходов от труда осужденных обусловлен изменением рыночной стоимости продукции, которую они производят, сказали в Минфине. На сегодня в России действует 390 исправительных центров и участков, в которых работают около 30 тыс. человек.

Мамедов остался под стражей

В Сыктывкарском горсуде начались слушания по делу Захира Мамедова и Асифа Исмаилова, которых обвиняют в подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний.

Как сообщает пресс-служба судов Коми, на время процесса Мамедов останется под стражей до 21 мая 2024 года включительно, его жалоба на арест не удовлетворена. Второй фигурант ранее был отпущен на домашний арест.

Праздничные поезда

В период повышенного спроса на поездки в новогодние и предпраздничные дни из Сыктывкара и Сосногорска можно отправиться в Санкт-Петербург на дополнительных поездах.

Поезд из Сыктывкара совершит рейсы 25 декабря (отправление в 13.47) и 4 января (отправление в 12.27), в обратном направлении – 9 января (отправление в 1.30).

Из Сосногорска в Санкт-Петербург поезд назначен на 28 декабря, 7 января отправлением в 10.15, из Санкт-Петербурга на 27, 30 декабря, 6 января отправлением в 1.30.

Переобучиться – бесплатно

Минтруд предложил разрешить всем россиянам бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда.

Получить востребованную в регионе профессию смогут граждане с инвалидностью, а также те, кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Им может быть любой родственник или опекун. Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и сейчас, смогут воспользоваться господдержкой в следующем году.

Объявил себя террористом

Ухтинский городской суд наказал вуктыльца, назвавшего себя террористом.

В ноябре этого года 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета рейса «Ухта – Москва», во время предполетной подготовки на просьбу бортпроводника занять свое место заявил, что он террорист. После этого сел на свое место и уснул. Командир воздушного судна решил снять пассажира с рейса и вызвать спецслужбы. После проверки самолета кинологами взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. Самолет вылетел в Москву, но уже без вуктыльца. Состоявшийся недавно суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Очередные жертвы мошенников

В Ухте и Сыктывкаре пять пенсионерок за один день потеряли все свои сбережения.

Схема обмана всех женщин оказалась идентичной. Как пояснили потерпевшие полицейским, им поступил звонок в мессенджере. Вместо фото аккаунта собеседника был логотип известной финансовой организации, что вызвало доверие. Звонивший сообщил, что с карт горожанок произошло списание денежных средств. Жулик убедил потерпевших все имеющиеся деньги, а также суммы, оформленные в кредит, перевести на продиктованные им счета. Общая сумма переводов превысила шесть миллионов рублей.