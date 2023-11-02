Афера раскрыта (Криминал от 3 ноября)

Полицейские из Вуктыла возвращали в магазин товар с подменой качества.

Подозреваемые покупали электронику через интернет-магазин, а потом возвращали товары обратно, превратив их в дешевую подделку. В результате денежные средства, ранее списанные за приобретение товаров, возвращались на счета покупателей, а оригинальный товар также оставался у них. Особым расположением у похитителей пользовались дорогостоящие карты памяти, жесткие диски, внешние накопители, джойстики и электронное игровое оборудование, которое впоследствии они намеревались продать. Магазину бытовой техники нанесен ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей. Подозреваемые установлены и находятся до суда под подпиской о невыезде.

Братья-расхитители

Три воркутинца похитили кабель на полмиллиона рублей и сдали его в пункт приема металла.

Начальник склада одной из шахт сообщил в полицию, что с территории предприятия похищен кабель. Сумма ущерба составила 495 600 рублей. Воришками оказались 26-летний житель поселка Заполярный и три брата-подельника, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Молодые люди признались, что похищенное они сдали в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратили по своему усмотрению. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Пьяная драка в небе над Сыктывкаром

30 ноября в Сыктывкарском аэропорту совершил экстренную посадку «Боинг-737», следовавший по маршруту Иркутск – Москва. Командир воздушного лайнера принял решение приземлиться в столице Коми из-за стихийно вспыхнувшей драки между пассажирами.

33-летний житель Ямала, накачавшись спиртным, затеял в воздухе потасовку с 22-летним пассажиром. Последний в результате был сильно избит, ему потребовалась медицинская помощь.

После приземления лайнера сотрудники полиции задержали обоих участников драки. После чего «Боинг» улетел, а задержанных отвезли в «кутузку». 1 ноября мировой судья Пушкинского судебного участка признал их виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому по 7 суток ареста.

Взрослые «разборки» в детском саду

Словесные оскорбления двух мам в раздевалке детского сада переросли в драку.

Инцидент произошел в ухтинском детском саду по ул. Тихоновича. Конфликт возник по поводу поведения детей. Беременная 30-летняя женщина начала хватать за волосы свою оппонентку и царапать ногтями ее лицо. Потерпевшая обратилась в суд. Мировой судья признал нападавшую женщину виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен штраф – 5 тысяч рублей.

Возле школы искали бомбу

В Ухте спецслужбы выезжали на обезвреживание бомбы в Ярегской школе.

Вечером 30 ноября в Ухтинский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» поступило сообщение о возможном взрывном устройстве на территории школы №15. По итогу двухчасового оцепления территории учебного заведения взрывное устройство не было обнаружено.