Во время летней засухи жители села Брыкаланск Ижемского района устраивают молебен о ниспослании божьей благодати в виде дождя. При бедственных случаях северяне на протяжении многих веков обращались за помощью к Всевышнему. Но на дворе ведь ХХI век, какие могут быть просительные богослужения?

Еще как могут быть! И все от безысходности. Не поэтому ли сюда особо и не заглядывают чиновники высокого ранга и депутаты: меньше знаешь – крепче спишь…

У воды без воды

Молебен о дожде – это уже крайняя мера. Жители Припечорья традиционно пользовались для своих домашних нужд водой из Печоры, но все это в прошлом. Из-за огромной техногенной нагрузки на природу вода утратила свои былые качества. Каждый год местные жители с тревогой ожидают весеннего паводка, когда в Печору и ее притоки часто попадает при таянии снежного покрова нефтесодержащая жидкость.

С декабря 2022 года ситуация еще более усугубилась из-за того, что система очистки в Воркуте попросту развалилась и длительное время опасные канализационные стоки прямиком шли в реку Воркуту и далее в Усу и Печору.

То, что из-за «вонючей аварии» стало опасно пользоваться водой в Припечорье, а выловленную рыбу требуется тщательно термически обрабатывать (ни в коем случае не употреблять малосольную и копченую), Роспотребнадзор по Республике Коми официально признал лишь в марте.

Счет на миллионы

Сегодня повсеместно нужно обустраивать скважины для получения питьевой воды. Этой проблемой еще озаботились в советское время, но тогда были совхозы и колхозы, на балансе которых находились скважины. Нынче сельское хозяйство в упадке, «советские скважины» стали фактически бесхозными и пришли в негодность.

Из-за особенностей местности бурить надо на глубину зачастую в несколько сотен метров, а это весьма хлопотное и затратное дело. По словам депутата Госсовета Николая Братенкова, в прошлом году удалось добиться выделения 10 миллионов рублей на

обустройство скважины в селе Кельчиюр.

И 10 миллионов рублей на скважину далеко не предел. По словам главы поселения Сизябск Натальи Каневой, им требуется для обустройства скважины порядка 20 миллионов рублей!

Преданный друг человека

В Припечорье особое отношение к лошадям. Иногда даже кажется, что их больше, чем местных жителей. Они первые помощники по хозяйству – дрова подвезти, сено или ту же воду.

Без них не обойтись, ведь здешние дороги – это «полосы препятствий», а в весенне-осеннюю распутицу Ижемский, Усть-Цилемский районы и город Вуктыл вообще отрезаны от «большой земли». Так что, как и в «седую старину», главной дорогой в здешних местах считается река Печора и ее притоки.

С дровами здесь тоже беда, как и с водой. Выделяют места для их заготовки порой за 15-20 километров от дома. Попробуй наруби, а потом еще и довези.

А еще одолевают пожары: вчера была охотничья избушка, а сегодня ее нет – сгорела! Вообще, в последние годы в России какое-то странное отношение к пожарам. Работы по тушению ведутся только на тех участках лесных массивов, куда легче добраться, а остальное пусть горит до наступления дождей. Тем более что и лесоохрану «оптимизировали» – во время правления Дмитрия Медведева поувольняли 50 тысяч лесников. Неудивительно, что ежегодно в стране выгорают миллионы гектаров.

Чтоб рыбку съесть…

Во все времена особые надежды для пополнения продовольственных запасов сельчане возлагали на Печору. Но она за последние три десятилетия фактически обезрыбела. И дело здесь не только в экологии, браконьеров много развелось, каждый норовит урвать «кусок жирнее». Если все оставить так, как есть, то уже скоро та же семга станет местной легендой, да что там семга, вообще рыба.

Правила рыболовства постоянно ужесточаются. Местным уже с сетями на реку не выйти. Заберут их, а еще и лодку с мотором, плюс ко всему наложат огромный штраф.

Добывать рыбу разрешается только на специально отведенных участках – для этого надо купить лицензию. Но из-за хронического безденежья лицензии для местных попросту недоступны.

Лечиться – за 200 км

Если по всей республике ощущается хроническая нехватка врачей и среднего медицинского персонала, то здесь в Припечорье она стоит особенно остро. Вроде есть специальные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым выделяется специалистам разово до одного миллиона рублей в качестве меры поощрения.

Только все деньгами не измерить. Из села Краснобор уехало сразу три медработника. А все потому, что им районное начальство предложило за свой счет на общественном транспорте ездить по окрестным деревням, разбросанным на десятки километров. Так что вернули медработники подъемные да разъехались кто куда. В любом российском регионе сегодня они нарасхват.

Да и в самом райцентре сложно получить качественную медицинскую помощь. Например, тех же инсультников сразу направляют на лечение в Ухту за 200 километров.

Еще сельчане сетуют на то, что врачи стали работать вахтовым методом. Доходит порой до каких-то анекдотичных ситуаций. Одна из местных жительниц рассказала депутатам следующую историю: «Ногу сломала… Девять хирургов прошла, из них семеро были приезжими, все какие-то бумажки заполняли. Одному из них прямо так и сказала: «Вы хоть чуть оторвитесь от писанины да на ногу взгляните…»

Без северного стажа

Согласно официальной статистике в Коми уровень безработицы довольно низкий – чуть больше шести процентов. Но в реальности все иначе. Многие сельчане просто не могут встать на учет – надо собирать справки, ехать в райцентр… Дело это хлопотное, да и суетиться ради ежемесячной выплаты, которая обычно не превышает 1,5 тысячи рублей, не имеет смысла.

В условиях массовой сельской безработицы все держатся за рабочие места, которые за редким исключением есть только в бюджетной сфере. Но тут другая беда. У многих зарплаты составляют 0,2-0,5 от ставки, а это значит, что не идет северный стаж (он начисляется при ставке 0,8), а выход на пенсию откладывается. С такой проблемой сталкиваются во всех муниципалитетах Коми.

Занятия в коридоре

Жители Кипиево говорили о том, что им нужен спортивный зал, в местной школе дети занимаются в коридоре. Вообще, Минспорта Коми их как бы не замечает, там делают ставку на лыжный спорт, а здесь в Кипиево традиционно развивается северное многоборье (в него входят метание топора на дальность, прыжки через нарты, метание тынзея на хорей и другие дисциплины), спортсмены занимают высокие места. Почему бы им не помочь?

В поселке Щельяюр беспокоятся о том, как бы не закрыли филиал Усинского политехнического техникума, в котором сейчас проходят обучение 176 ребят. Местная жительница Надежда Канева поинтересовалась, можно ли как-то поддержать за счет налогов, собираемых в Коми, это учебное заведение, например, профинансировать ремонтные работы.

На встрече в деревне Усть-Ижма глава поселения Кельчиюр Валентин Артеев в качестве меры поддержки предложил сельчанам активней подключаться к проекту «Народный бюджет», в рамках реализации которого выделяются средства на развитие социальной сферы в муниципалитетах. Правда, на поддержку могут рассчитывать только населенные пункты, где проживает более тысячи человек. Остальных попросту обделяют, что в корне неправильно.

«Кормовая база»

На прошлой неделе более десятка сел и деревень Припечорья посетили депутат Госсовета РК Николай Братенков (избран от Ижемского и Сосногорского районов) и депутат Госдумы Олег Михайлов.

В минувшую среду проблемы жителей Припечорья (Ижемского, Усть-Цилемского и Усинского районов), о которых говорилось выше, Олег Михайлов озвучил в стенах федерального парламента. Поднимать их надо и ни в коем случае не сглаживать.

По данным последней переписи, в Ижемском районе (муниципальный район «Ижемский») проживает более 16 тысяч человек. Население за последние два десятилетия уменьшилось на 5 тысяч. Каждый год район уходит в «минус» по численности, впрочем, как и все остальные муниципалитеты.

А если люди уезжают из Коми, то причины надо искать не в них, а в системе управления регионом, который фактически стал «кормовой базой» для олигархического бизнеса и федерального бюджета, куда уходит 4/5 всех собираемых здесь налогов. Остаются крохи, которых едва хватает лишь для латания бюджетных дыр. Ни о каком развитии речи нет.

Сергей МОРОХИН.