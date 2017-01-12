Африканцы осваивают в Коми русский язык и с трудом привыкают к суровым морозам

Что такое настоящая русская зима, пять африканских студентов из Замбии узнали в далекой северной республике. В Коми они приехали еще в октябре, чтобы изучить русский язык по специальной программе в СГУ имени Питирима Сорокина. В Сыктывкаре жители жаркого континента впервые увидели сугробы снега и пережили 40-градусные морозы.

«Шоколадные звезды»

— Морозы для нас сродни стихийному бедствию, — говорит Джон Кабенгеле, 26-летний житель Лусаки, столицы Замбии. — В праздничные дни, когда были лютые морозы, мы на улицу не выходили. А в студенческом общежитии, где мы проживаем, очень тепло. В стужу преподаватель сам приезжает к нам, занятия ведет прямо в общежитии. Еще до приезда в Россию мы знали, что здесь суровые зимы, но не думали, что настолько. У нас на родине зимы, можно сказать, «жаркие» — самая низкая температура 8-10 градусов тепла. Приехав, мы сразу закупили зимнюю экипировку — оделись с ног до головы. Пользуемся и специальными кремами для защиты кожи от холода. Но на улице все равно мерзнем. К холодам надо привыкнуть. А впереди — шесть лет учебы на Севере.

— Русская зима для нас экзотика, — на ломаном русском поддерживает беседу другой африканец, сын полицейского Филипп Муленга. — Новогодняя елка, северное сияние, белый снег — это красиво и впечатляет, поиграть в снежки — это забавно. Но как можно жить на вечной мерзлоте?

— У нас считается, что престижно получать качественное высшее образование именно в России, ради этого мы побороли страх холодов, — добавляет темнокожая Сильвия Мувамба. — Многие руководители организаций и учреждений нашей страны учились в России, в том числе нынешний министр образования Замбии. Сыктывкарцы относятся к нам радушно, для нас это приятный сюрприз. Мы уже стали «звездами», большое внимание нам уделяют местные СМИ.

«А у нас не квасят…»

Кроме морозов и гостеприимства африканцев удивила и русская кухня. Например, салат оливье и квашеная капуста, которую на их родине употребляют только в свежем виде. Скучают гости и по своему национальному блюду — джима, которую в Африке едят руками вместо хлеба.

На улицах города «шоколадные» иностранцы ощущают любопытные взгляды местных жителей. Люди живо интересуются, откуда они родом, а кто-то просит экзотичных студентов попозировать перед фотокамерами, кто-то делает селфи. Но все же горячим африканским парням завоевать сердца сыктывкарских девушек пока мешает языковой барьер.

Отметим, в Сыктывкарский университет студентов из Замбии направило Министерство образования и науки РФ для изучения русского языка как иностранного по дополнительной общеобразовательной программе. Иностранцы в СГУ четыре месяца будут осваивать только русский язык, а с марта в их программу добавится еще три предмета — физика, химия, биология. По окончании годичного курса они уедут в Северный (Арктический) федеральный университет в соседний Архангельск, чтобы там еще шесть лет учиться по направлению медицинская биофизика.

Иностранные студенты-контрактники в СГУ получают стипендию в размере 3400 рублей, а родная страна выплачивает им 250 долларов ежемесячно.

Наталья КОЛОДИНОВА.