В конце ноября жители трех районов Коми окажутся в зоне, куда могут упасть космические обломки.

На этой неделе в магазинах Коми неожиданно возник дефицит молочных товаров сыктывкарских производителей.

В Коми продолжает бушевать пандемия. Только за одни сутки (по данным на 18 ноября) от коронавируса погибло 23 человека.

До 1 декабря текущего года еще в семи населенных пунктах республики появится мобильная связь и доступ к интернету.

Строительство мусорного полигона в селе Ижма продолжит московская фирма АО «Авиапромстрой», с которой районная администрация уже заключила контракт.

Из-за пандемии в исправительных колониях ограничены длительные свидания заключенных с родственниками.

В Ижемском районе родители рисковали жизнью детей, переправляя их через полынью, сообщает «Комиинформ»