В редакцию «Трибуны» поступило открытое письмо главе РК Владимиру Уйбе от руководителей семи сельхозпредприятий республики – ООО «Небдинский», ООО «Сыктывдинский», ООО «Нившера», СПК «Вишерский», СПК «Исток», ООО «Северная нива» и ООО «Важ Курья».
В обращении, в частности, говорится:
«Руководителям сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством молока и осуществляющим его поставку на ООО «Сыктывкарский молочный завод», стало известно, что у директора молочного завода Евгения Подоханова заканчивается трудовой договор и Министерство сельского хозяйства РК не намерено продлевать с ним трудовые отношения.
В связи с чем убедительно просим вас посодействовать в вопросе продления срока трудового договора Евгения Подоханова.
1. Считаем неприемлемым убирать руководителя, стаж работы на данном предприятии которого огромен. Евгений Александрович прошел путь от технолога до руководителя и возглавил предприятие в самые тяжелые времена.
2. Налажено взаимодействие между производителями сырья и переработкой. Проблемы сельхозтоваропроизводителей не чужды предприятию переработки, всегда ведется конструктивный диалог, касаемый качества сырья.
3. Благодаря Евгению Александровичу на заводе сформирована команда сильных специалистов, которые оказывают практическую помощь сельхозпредприятиям».
Далее в письме отмечается, что в аграрном секторе, включая переработку сельхозпродукции, сегодня сложилась неблагоприятная экономическая ситуация. А директор завода Е. Подоханов, у которого есть программы по сохранению качества и увеличения объемов молочной продукции, является своего рода гарантом и для производителей «молочки». Поэтому нельзя увольнять этого опытного руководителя, считают авторы обращения. Тем более что подобного рода печальный опыт уже известен: «факт банкротства ООО «Корткеросский молочный завод» после смены собственника и руководителя предприятия».
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В редакцию «Трибуны» поступило открытое письмо главе РК Владимиру Уйбе от руководителей семи сельхозпредприятий республики – ООО «Небдинский», ООО «Сыктывдинский», ООО «Нившера», СПК «Вишерский», СПК «Исток», ООО «Северная нива» и ООО «Важ Курья».