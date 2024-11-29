Сегодня, 29 ноября, Республиканская детская клиническая больница отмечает свое 60-летие.

В начале 60-х годов Сыктывкар оставался заштатным городком. Гагарин уже слетал в космос, а в столице Коми АССР все еще не было ни водопровода, ни канализации. Впрочем, спустя всего несколько лет город превратился в огромную строительную площадку. В августе 1964 года в Сыктывкаре начиналось строительство крупнейшего в Европе лесопромышленного комплекса. В октябре была смонтирована 180-метровая телебашня, а в ноябре открылась республиканская детская больница.

Первый детский специализированный стационар на 120 коек расположился в трехэтажном здании на ул. Восточной. На фоне окружавших его частных домишек каменное здание больницы выглядело достойно, но внутри было немало проблем. Сегодня это трудно представить, но в больнице, к примеру, не было горячей воды, а с холодной – постоянные перебои. Прачечная работала по ночам, когда напор воды сильнее. Лаборатория располагалась в помещении, которое не соответствовало санитарным нормам. Лаборанты испытывали острую нехватку специализированной посуды, микроскопов, реактивов и даже типографских бланков для анализов. Больница остро нуждалась в современном оборудовании, но… не испытывала кадровый дефицит! Укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками составляла 100%. Потому что работать в республиканской больнице было престижно.

Они были первыми

«Чтобы попасть в городские больницы Воркуты или Инты – очередь занимали за несколько лет до окончания вуза. А чтобы сразу попасть в республиканскую больницу – это было большой удачей! – вспоминает бывший замминистра здравоохранения Коми Валентина Белых. – Главный врач ДРБ Илья Абрамович Кельнер лично приезжал в Ленинградский педиатрический институт отбирать врачей. У меня был высокий балл, и я могла остаться после учебы в Ленинграде. Но там можно было стать только участковым, а Кельнер сразу предложил работу в ДРБ, и все иные варианты отпали».

Валентина Белых стала одним из первых в республике врачом-неонатологом. В 1970-е годы в отделении недоношенных ДРБ вместе с ней работали такие замечательные профессионалы, как Ирина Артемьева, Римма Потемкина, Валерий Шешуков… В 1979 году Валентина Владимировна стала главным внештатным неонатологом Коми АССР и практически перестала бывать дома: либо больница, либо командировка. По 3-4 выезда в месяц, по 186 дней в году… Белых занималась организацией отделений и палат патологии новорожденных во всех городах и районах республики.

Позже, уже работая в Минздраве Коми, она вместе с министром Георгием Дзуцевым стояла у истоков внедрения в республике трехуровневой системы оказания помощи матерям и детям. В 1996 году эта система была внедрена и позволила Коми долгое время удерживать лидирующие позиции в плане низких показателей младенческой смертности. Республика входила в десятку лучших регионов РФ и была примером для всей России.

Полвека на посту

50 лет назад, в 1974-м, сразу после медучилища пришла работать в ДРБ Надежда Махова. С 1993-го и по настоящее время она является главной медицинской сестрой больницы. Сюда она попала также благодаря Илье Кельнеру, который был в комиссии по распределению. Поначалу ей предложили ехать в Летский психоневрологический интернат, но девушка, не понаслышке зная про бездорожье тех мест, наотрез отказалась. «Тогда прозвучал бас Ильи Абрамовича: «А к нам, в детскую, пойдешь?». И я, не раздумывая, кивнула», – вспоминает Надежда Александровна.

Первое время 18-летняя медсестра была «в шоке», ведь она проходила практику и готовилась работать во взрослой больнице. А тут – груднички! Крохи, которым нужно делать уколы, ставить капельницы,брать кровь на анализ (а иголки раньше были – страшно вспомнить!), кормить… Но справилась. Научилась всему и вот уже более 30 лет руководит многочисленным коллективом медсестер и санитарок.

30, 40, 50 лет… Такой трудовой стаж у многих первых сотрудников Республиканской детской больницы. А случай с врачом-ортопедом Антониной Козловой, пожалуй, можно назвать уникальным. Шутка ли! Человек написал заявление о выходе на пенсию по собственному желанию в… 84 года! Общий трудовой стаж в системе здравоохранения республики у Антонины Павловны 59 лет, она по праву считается организатором детской ортопедической службы в республике.

Илья Кельнер был у руля больницы в течение 20 лет (с 1970 по 1990 гг.). Именно он настоял на необходимости нового здания больницы и довел его до «красной ленточки». Здание, в котором сегодня размещается Республиканская детская больница (ул. Пушкина, 114), было полностью введено в строй в 1987 году.

Переезд прошел «штатно»

Несмотря на то, что это был типовой проект (в СССР таких больниц было построено более 30), строительство по разным причинам шло очень долго и, по воспоминаниям нынешнего главного врача Игоря Кустышева, Сыктывкар даже «склоняли» по этому поводу по федеральному телеканалу.

Переезд прошел «штатно», без каких-либо эксцессов. Конечно, большая часть забот по благоустройству и «обживанию» нового дома легла на плечи младшего медицинского персонала и хозяйственных служб. Они без устали мыли и чистили палаты, кабинеты и лестницы, расставляли мебель, подключали приборы… Врачи и интерны тоже внесли свой вклад. «Мы прибивали крючки для полотенец и халатов, сажали деревья, благоустраивали территорию вокруг больницы», – вспоминает Игорь Кустышев.

В эти годы коллектив больницы примерно на 40% состоял из молодежи, тех, кому немного за 30 лет. Почти одновременно пришли шесть молодых хирургов: Игорь Кустышев, Александр Николаев, Николай Оляшев, Юрий Нечаев, Виолетта Котрунова, Юрий Чудиков. Приступили к работе реаниматологами: Олег Кустышев, Олег Комлев, Александр Титов, Александр Яковлев, педиатрами – Людмила Павлекова, Марина Комлева…

– Раньше мы не считали деньги. Я оставался после дежурства, шел в плановую хирургию, спрашивал, есть ли какие-то срочные операции. Какие там деньги, про них вообще не было разговора. Было желание оперировать, набираться опыта, помогать… А времена были – все по талонам! Как в анекдоте: «Если руки моешь с мылом, то чай пьешь без сахара», – с улыбкой вспоминает нынешний главврач.

– Когда мы начинали работать, одноразового инструмента не было. Были многоразовые капельницы, стеклянные шприцы. Помню, у нас стоял станок, и перед дежурством мы точили скальпели. Потом наши умельцы придумали специальный держатель, чтобы оперировать лезвием. Это было даже лучше, ведь от разреза очень многое зависит, в том числе заживление раны. Одно дело резать тупым скальпелем, другое – острым лезвием. Я занимался парашютным спортом, приносил стропы, доставал оттуда шелковые нитки, чтобы использовать как шовный материал…

Светила РДКБ

В 1991 году, окончив аспирантуру Ленинградского педиатрического мединститута, в отделение хирургии пришел Вячеслав Сварич. В 1996 году он возглавил отделение, в 2007-м – стал хирургом-экспертом Минздрава Коми, а в 2014-м был удостоен звания «Лучший детский хирург России». Подготовив достойную смену, доктор наук Вячеслав Сварич переехал в Санкт-Петербург и теперь работает в федеральном медцентре.

В 1992-1993 годах к работе в ДРБ приступили также еще два молодых врача, имена которых сегодня известны далеко за пределами республики. Андрей Карманов стал курировать помощь детям с онкологией, а Андрей Кораблев – выхаживать недоношенных малышей с минимальной массой тела (до 1,5 кг).

20 марта 2000 г. в Республиканской детской больнице была проведена первая медицинская телеконсультация. Начало эры новых технологий связано с именем Михаила Райхмана. С 1998 года он является заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, а до этого долгое время возглавлял приемное отделение.

В 2010 году ДРБ, первой среди детских больниц Северо-Западного федерального округа, получила лицензию по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и сегодня оказывает ее по 10-ти профилям. А в 2016-м в аббревиатуру медучреждения вклинилась буква «К». Республиканская детская больница – первая среди медицинских организаций республики – получила статус «клиническая». То есть РДКБ стала учебной базой для высшего профессионального обучения студентов-медиков.

Сегодня надежды коллектива связаны со строительством нового корпуса больницы. Оно началось в 2023 году и должно закончиться к осени 2025-го. Здесь разместятся три отделения: паллиативное, онкологическое и психоневрологическое, а на площадях, которые освободятся, будет создано специализированное многопрофильное отделение педиатрии, расширены травмпункт и приемный покой.

Лиля ВОВК.

Кстати ___________________________________________________

К юбилею РДКБ выпущена книга «Радость жизни возвращая», которую торжественно презентовали в Национальной библиотеке республики.

Издание представляет собой уникальный исторический документ, отражающий становление детской медицины в регионе, собирает воедино фрагменты истории, используя архивные документы, фотографии и газетные публикации. 29 ноября коллектив и ветераны РДКБ соберутся в Республиканской филармонии на торжественный вечер. Поздравить их приедут коллеги-врачи из Кирова, Архангельска, Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.