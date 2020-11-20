Айда на перевал? «Северный Урал» получил поддержку

Коми получила деньги на обустройство турмаршрута от перевала Дятлова до плато Маньпупунер.

За счет средств гранта Ростуризма в 2021 году на маршруте установят три горных модуля с системой снабжения электроэнергией. При необходимости через эту систему можно будет послать и сигнал SOS. Жаль, что в 1959-м у туристов во главе с Игорем Дятловым не было такой возможности. В результате вся его группа из 9 человек погибла. И до сих пор нет ответа, почему это произошло. Существует более 60 версий…

Всего на конкурс Ростуризма было подано более 4-х тысяч заявок.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. Победителями конкурса признаны 474 проекта. Их авторы смогут получить гранты уже в этом году.

Среди победителей проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях и т. д. Гранты также выделены на разработку новых маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности и т. п. Поддержка будет оказана и проектам, направленным на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

От Коми было направлено 13 заявок. Внимание экспертов привлек проект туроператора «Северный Урал»: Ростуризм выделит почти 3 млн рублей на его реализацию.