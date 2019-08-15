Активиста компартии оштрафовали за Павлика Морозова и песенку «Взвейтесь кострами, синие ночи»

За возложение цветов к памятнику пионеру-герою Павлику Морозову лидер коммунистов Ухты и помощник депутата Госдумы РФ Валерий Харченко наказан штрафом в размере 75 тысяч рублей. Такое решение ранее вынес Ухтинский городской суд, а 14 августа Верховный суд Коми оставил его в силе.

Органы возбудились

На протяжении многих лет Валерий Харченко с единомышленниками 19 мая в день создания пионерской организации (начала свою деятельность в 1922 году) возлагает цветы к памятнику Павлику Морозову, установленному в городском детском парке у Дома творчества.

Всегда все проходило гладко, но не в этот раз. Выложенное в тот же день в интернете видео вдруг заинтересовало местную полицию, усмотревшую в действиях небольшой группы людей, пришедших в парк, чтобы вспомнить свое советское детство, признаки митинга (в первоначальном рапорте речь шла о пикете). А раз так, то, согласно действующему законодательству, надо было подать заявку в местную администрацию для получения соответствующего разрешения и только после этого отмечать День пионерии.

Собственно говоря, Валерий Харченко так бы и поступил (зайти в городскую администрацию, чтобы получить какой-либо документ, для него дело привычное). Но кто мог знать, что все так неожиданно закрутится. Интересно, а что такого произошло за прошедший год, раз теперь стали требоваться какие-то специальные разрешения для похода к обычному памятнику?

– Мне вменяется в вину то, что мы вспомнили про свои пионерские годы, спели песенку «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих…», – рассуждает Валерий Харченко. – При этом не использовали звукоусиливающую аппаратуру, не раздавали агитационные материалы, никому не мешали, нам никто не предъявлял претензий о нарушении общественного порядка.

Коммунист – «рецидивист»

Столь суровое наказание последовало из-за того, что в ноябре прошлого года Валерий Харченко уже подвергался административному наказанию, то есть речь идет о рецидиве. По случаю празднования 7 ноября был заявлен традиционный митинг, «добро»на его проведение чиновники дали. В тот день как организатор В. Харченко надел на рукав специальную повязку. Выйдя на улицу, понял, что слегка не рассчитал с погодой, поэтому утеплился, надев второпях поверх костюма еще и куртку. В этом была его роковая ошибка. Стражи порядка усмотрели, на их взгляд, грубое нарушение действующего законодательства при проведении публичного мероприятия – повязка находилась на рукаве пиджака, закрытого верхней одеждой.

Конечно, давать за повязку сразу «административку» как-то жестковато. Можно было бы наказание оспорить в суде, но Валерий Дмитриевич посчитал, что это излишне: вынесли порицание, ну и ладно. Кто мог предположить, что все в итоге выльется в огромный штраф.

Лидер ухтинских коммунистов намерен искать правду в вышестоящих инстанциях. Если не найдет понимания в Москве, то будет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Кстати, при определении административного правонарушения полиция использовала лишь видеозапись, которую выложили в интернете сами же коммунисты. По этой же записи правоохранители определили количество участников якобы митинга, а также его организатора. А ведь при желании записи можно смонтировать так, что, извиняюсь, поминки будут выглядеть как свадьба или наоборот. То есть сами по себе видео без каких-то свидетельских показаний очевидцев выглядят весьма спорными.

Сергей МОРОХИН.