«Але, гараж? Кобылу запрягай!» Почему чиновники не любят отечественный автопром и предпочитают «железных коней» иностранного производства

Недавно Владимир Путин призвал государственных служащих отказаться от иномарок и пересесть на российские автомобили. Чиновники подобострастно одобрили эту инициативу, как и любую другую, исходящую от ВВП. Но продолжают ездить на «Тойотах» и «Мерседесах» и не собираются их менять.

«Ничего страшного?»

Напомним, что Путин заявил: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции».

Президент, вероятно, исходил не только из чисто популистских соображений: мол, народу понравится, что государевых людей призывают к «скромности». Есть и другой аргумент: поддержка российского автопрома, который в условиях санкций оказался в сложной ситуации. Да и вообще, делать выбор в пользу отечественной продукции нынче в тренде. Это патриотично.

Но патриотизм чиновника, видимо, не простирается столь далеко, чтобы менять свой стиль жизни. Дорогая иномарка для него – это не только возможность комфортно перемещаться, но и символ престижа, статуса. Не для того он долгие годы взбирался по карьерной лестнице, унижаясь перед начальством, чтобы отказаться от импортного автокресла из дорогой кожи с функциями подогрева и массажа его статусной задницы.

Кто из Борисов был не прав?

У России богатый набор громких историй, когда слова расходились с делами. И речь не только об автопроме.

1 апреля 1997 года первый президент России Борис Ельцин подписал указ о поддержке отечественных автомобилестроителей, но сам продолжал ездить на «Мерседесе». Поэтому неудивительно, что главный лоббист идеи пересадить чиновников на отечественные машины – вице-премьер правительства РФ Борис Немцов – не получил серьезной поддержки со стороны массовой бюрократической прослойки, которая упорно продолжала ездить на иномарках. В итоге уже в 1999 году Борис Николаевич пересмотрел свое решение.

Кстати, когда Немцов впервые посетил Сыктывкар, то встречавший его спикер Госсовета Владимир Торлопов предусмотрительно распорядился, чтобы в аэропорт подогнали именно «Волгу». На ней высокий гость и подкатил к зданию Коми парламента…

Пройдет много лет, и Бориса Немцова расстреляют прямо в центре Москвы, но до сих пор жива наивная идея бывшего вице-премьера о том, что начальников можно заставить ездить на российских авто.

Что уж говорить о госслужащих, если даже семья гендиректора АвтоВАЗа Максима Соколова разъезжает на «Мерседесе»?

Признание господина Козлова

В советское время в гараже, тогда еще Коми обкома КПСС, были исключительно отечественные машины. Вершина тогдашнего автопрома – служебные «Чайки», но пользовались ими только первые лица. Правда, сам Иван Морозов, возглавлявший обком партии с 1965 по 1987 годы, был достаточно скромным человеком и редко садился в престижное авто, да ему это и не надо было. По воспоминаниям его сподвижников, на «Чайке» он ездил разве что в Кировскую область, чтобы продемонстрировать статус национальной республики: мол, и мы не лыком шиты…

Первые иностранцы – «корейцы» – появились в автохозяйстве тогда уже главы Коми Юрия Спиридонова в середине 90-х. Не всем такое обновление пришлось по душе. В средствах массовой информации прокатилась волна критики (в те времена такое еще было возможно). Все споры прекратил заместитель руководителя администрации главы Коми Николай Козлов: «Под капот «корейца» не надо будет лет пять заглядывать…»

Аргумент, конечно, был железным, поскольку действительно авто иностранного производства гораздо практичнее российских, да и цены не особо «кусачие» – так было, так и есть сейчас. Того же Бориса Немцова обслуживали три «Волги» – на одной он ездил, другая находилась в ремонте и еще одну держали в гараже про запас.

Автопарк «периода Уйбы»

В августе 2020 года новоиспеченный руководитель Коми Владимир Уйба подкатил к Стефановской площади на раритетной «Победе». Видимо, хотел удивить своих подчиненных – и ему это удалось. Кстати, знаменитая «Победа» 50-х годов сегодня пользуется огромным спросом среди коллекционеров, и некоторые экземпляры продаются по цене 2,5-3 млн рублей.

Но то была, так сказать, разовая, демонстративная акция. А что сегодня представляет собой автохозяйство главы Коми, которое обслуживает весь чиновничий аппарат столицы?

Основу автопарка составляют «Тойоты», «Шкоды» и «Мерседесы», всего более 120 автомобилей. Есть среди них и старенькие «Волги» – с десяток. Используют их в основном для мелких хозяйственных нужд. И потихоньку распродают. Правда, берут их не особо охотно, поскольку покупать надо сразу желательно две-три штуки, чтобы собрать необходимый комплект запчастей хотя бы для одной старенькой машины. Напомним, что производство самого популярного автомобиля среди населения – «Волги» – прекратилось еще в 2008 году.

Автопарк главы (официально – государственное бюджетное учреждение, подведомственное администрации главы РК) пополняется исключительно через систему государственных закупок. Судя по официальным данным, в последний раз автопарк обновлялся осенью 2021 года. Было размещено объявление о покупке через электронный аукцион шести автомобилей «Тойота Камри» (или эквивалентные марки) по начальной цене 12,6 млн рублей. Аукцион состоялся.

Кстати, через аукцион проходит приобретение автохозяйством главы Коми всех товаров: запчасти, горючее, смазочные материалы, хозяйственное и туалетное мыло, бумага… Даже оплата за оказание услуг по проведению периодического медосмотра работников учреждения выносится на торги. А еще кто-то говорит, что у нас с коррупцией не борются. Вот он наглядный пример – ни один рубль при такой системе закупок на сторону не уйдет!

Надежда на китайцев?

Если судить по ценам на отечественные авто, то обновление чиновничьего автопарка будет идти долго и муторно. Тем более что надо будет увеличивать производство своей техники. А еще тут услужливые люди подготовили законопроект о том, чтобы в обозримом будущем пересадить на отечественный транспорт всех таксистов.

И не надо забывать, что Владимир Путин говорил о возрождении отечественного автопрома через потребление его продукции чиновниками еще в 2008 и в 2012 годах. А в итоге получился пшик. По сути, чиновники саботировали президентскую инициативу.

Но сейчас ситуация иная, тем более что японские и немецкие автопроизводители уже официально заявили, что уходят с российского рынка, – сами чините и обслуживайте иностранную технику. Опять надежда на китайцев? Да, но только это уже будет не возрождение отечественного автопрома, а его приспосабливание к новым реальностям, в которых наша техническая отсталость будет лишь возрастать.

Хотя почему все должно пойти обязательно по плохому пути? Благодаря той же экспортной «Победе» (1949 года выпуска) в Финляндии появились службы такси в современном понимании. А наша «Волга» в 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе была признана лучшим автомобилем на континенте.

С другой стороны, приводить такие примеры, наверное, не совсем корректно. Ведь СССР был великой страной с развитым машиностроением. К сожалению, с тех пор мы потеряли многое – и в науке, и в производстве.

КСТАТИ

«Русское золото» на колесах

Его оценили наши сановники и арабские шейхи

Утром 7 мая 2018 года по пустынным улицам Москвы впервые проехал новый лимузин Aurus Senat. В нем сидел Владимир Путин, ехавший на собственную инаугурацию.

После такой своеобразной презентации отечественного автомобиля представительского класса на Аурус выстроилась целая очередь VIP-персон. В первых рядах оказались премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а затем люди рангом пониже, включая и ряд губернаторов (среди первых глава Татарстана, где и собирают Aurus).

Aurus (от au – золото и rus – Russia) выпускается на заводе в Елабуге в нескольких рыночных сегментах, в том числе «Люкс», «Премиум», «Эксклюзив». В широком ценовом диапазоне от 30 до 100 млн руб. (бронированный вариант).

Машина, безусловно, хорошая (недаром же ее охотно покупают арабские шейхи). Но это все-таки штучный товар. В лучшем случае наш завод может производить 3-5 тысяч Aurus в год. А чиновников в стране около 3 миллионов. На всех не хватит, да и для казны накладно.

Сергей МОРОХИН.