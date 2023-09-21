Але, полиция, как вы там? (Криминал от 22 сентября)

Житель Сысольского района решил проверить, хорошо ли работают полицейские, и получил за это штраф.

34-летний мужчина сообщил о пропаже велосипеда, хотя тот спокойно стоял у здания администрации Визинги. По словам правонарушителя, в полицию он позвонил для того, чтобы проверить, насколько оперативно работают стражи порядка. А в итоге мировой судья назначил сысольцу административный штраф в размере 1100 рублей.

Крали у детей продукты

Работница учебного заведения в Ухте и двое ее подельников оштрафованы за то, что «объедали» школьников.

Завпроизводством учебного заведения, используя свое служебное положение, в течение полутора лет вместе с двумя местными жительницами похищали продукты, предназначенные для приготовления обедов ученикам. Они причинили образовательной организации материальный ущерб почти в 241 тыс. рублей. Виновные «отделались» штрафами от 140 до 180 тыс. рублей.

Разборки на рыбалке

Ссора двух мужчин, ловивших рыбу в окрестностях Усинска, закончилась трагедией.

Разозленный грубым высказыванием своего приятеля, усинец несколько раз ударил его кулаком по лицу, потом выстрелил обидчику в руку, а завершил расправу с помощью деревянной палки. Несчастный скончался на месте преступления. На днях суд вынес убийце приговор — 10 лет колонии особого режима.

80 метров — под днищем автомобиля

Душераздирающая сцена произошла недавно в Ухте на улице Сенюкова.

Двое знакомых распивали спиртное в припаркованном автомобиле. Видимо, поссорившись с подругой, ее кавалер вышел из салона. Девушка завела мотор и наехала на него, протащив под днищем авто около 80 метров. В результате мужчина получил серьезные травмы. Ухтинка сама вызвала «скорую», тем не менее против нее возбуждено уголовное дело.

Остались рожки да ножки

В Усть-Вымском районе фермер не досчитался десяти бычков — их сожрали волки.

Дело было в конце августа в деревне Оквад. Как рассказал фермер, бычки держались в загоне, каждый день им привозили корм, но не пересчитывали. Пропажа обнаружилась после того, как поголовье заметно поредело. Останки быков, растерзанных хищниками, нашли за пределами загона. Фермерскому хозяйству нанесен ущерб в полмиллиона рублей. Волков начали выслеживать, однако на мушку никто из них пока не попал.

Женское коварство

Сыктывкарка отправится на скамью подсудимых за ложный донос на соседа.

39-летняя жительница Лесозавода решила отомстить соседу, который упрекнул ее в распространении слухов. Женщина рассказала приятельнице о том, что стала жертвой соседа. Якобы тот применил к ней насилие, похитил два пакета с продуктами и 6 тысяч рублей. Заручившись поддержкой товарки, женщина позвонила в полицию и сообщила об «ограблении». Аналогичную информацию сообщила в дежурную часть и ее приятельница. Однако результатом проверки стало возбуждение уголовного дела против самой доносительницы.