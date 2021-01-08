Александр Бражников: «Создать цифровое решение – не проблема»

Почему люди попадаются на уловки мошенников и как наполнить цифровые платформы реальной деятельностью? Какие ресурсы в России уходят в никуда и что может заставить их работать на пользу? Для чего используют искусственную личность и как российские ученые предлагают бороться с пандемией?

Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали в ходе круглого стола «Цифровые возможности и региональные СМИ России», организованного Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и Российской ассоциацией криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ).

– Закон о цифровых финансовых активах дал зеленый свет развитию криптоэкономики в России. Цифровые технологии сегодня облегчают нам жизнь, сокращая дистанцию, убирают бюрократические проволочки и даже, в каком-то смысле, налаживают взаимопонимание между человеком и государством, работником и работодателем, – считает исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников. – А еще дают людям новые инструменты для заработка, просто немногие об этом знают.

РАКИБ – общественная организация, которая является бизнес-инкубатором для многих проектов, обращая на них внимание и госструктур, и частных инвесторов. Здесь проводят обучение, повышают финансовую грамотность, подчас помогая разоблачить мошенников, оказывают поддержку в создании облачных технологий, освоении майнинга и блогчейна, генерируют и воплощают инновационные идеи. Одна из них – основание крупнейших дата-центров в России и СНГ «Битривер Рус», а еще – внедрение новой цифровой платежной системы «Джойс», способной обходить всевозможные санкции, и создание искусственной личности БЕКАР для анализа состояний и поиска решений. Кроме того, ассоциация занимается продвижением отечественных товаров на маркетплейсе УРА, минуя услуги посредников, создает и продвигает новые проекты в сфере туризма и сельского хозяйства.

В состав РАКИБа входят более 2,5 тысячи участников, среди них есть и научные организации, обладающие уникальными технологиями.



Весной 2020 года ученые научного центра концерна «Гранит», входящего в структуру РАКИБа, создали метод электромагнитного подавления вирусов. Это волновой антидот к спектру, который излучает коронавирус. Для удобства использования был разработан компактный прибор мощностью 80 ватт, который воздействует на электромагнитное поле вирусов, приводя к их деактивации. А осенью было налажено производство нового антивирусного средства на водной основе – ВОЛАВЕЛА. При распылении на руки оно образует невидимую пленку, своего рода наноперчатки, которые 24 часа будут защищать от самых опасных вирусов – полиомиелита, ВИЧ, различных видов гриппа и в том числе от нашей главной угрозы – COVID-19.

Подводя итоги круглого стола, участники задавали вопросы и делились впечатлениями. По мнению главного редактора ИА «Вологда Регион» Дмитрия Погодина, повестка, связанная с новыми инновационными технологиями, запаздывает в регионы, но она очень актуальна.

– Мы получили совершенно новое восприятие цифровых возможностей, – поделилась председатель отделения Союза журналистов России из Наро-Фоминска Наталья Михальченкова.

Руководители редакций заинтересовались технологией создания цифровой карты и задались вопросом: «Если СМИ будущего будут представлены одним QR-кодом, то каковы же будут перспективы монетизации?»

– Создать цифровые решения – не проблема, – согласился Александр Бражников, – но наша задача сделать так, чтобы они реально работали.

Софья Дубинская попросила РАКИБ помочь участникам организации с внедрением цифровых проектов.

– Нельзя жить прошлым, мы должны смотреть в будущее, и от цифровых технологий нам не уйти, – заключила в завершении работы круглого стола руководитель АРС-ПРЕСС.

Наталья ЛЫМАРЬ.