Александр Макаренко лишился партийной должности

Вчера вечером в Москве состоялось заседание президиума генерального совета «Единой России», на котором присутствовали и представители Коми.

По итогам заседания стало известно о том, что своего поста лишился исполняющий полномочия секретаря Коми регионального отделения партии Александр Макаренко. А его место теперь займет заместитель председателя правительства Коми — министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

Первоначально было заявлено об увольнении шести региональных секретарей, причем четверых из них — за провальные результаты на прошедших в сентябре выборах губернаторов и в законодательные органы власти. Например, в городской думе Архангельска единороссы получили лишь одну треть мандатов, а в областном собрании — чуть больше половины.

А был ли конфликт?

В отношении Коми все гораздо сложнее. Александр Макаренко только с мая этого года начал совмещать роль партийного лидера с работой в региональном Госсовете в должности заместителя спикера ГС. На довыборах в Госсовет Коми в сентябре единороссы показали довольно приемлемый результат, отдав из пяти мандатов лишь один представителю КПРФ. Если же вспомнить мартовские выборы Президента России, то результат Владимира Путина в Коми был отнюдь не плохим.

Тогда в чем же дело? Из источников, близких к руководству «Единой России», сообщается о том, что Макаренко не справился с поставленными задачами и у него якобы был «конфликт с элитами». Однако, зная присущую господину Макаренко осторожность, эта версия очень сомнительна.

Минувшим летом у единороссов была лишь одна задача — хоть как-то смикшировать на своих территориях продвижение скандальной пенсионной реформы. В Коми это получилось сделать лишь отчасти. Двое из семи членов президиума Госсовета от «Единой России» не дали нужный результат при обсуждении проекта пенсионной реформы: Сергей Артеев под благовидным предлогом уклонился от голосования, а Геннадий Горбачев неожиданно проголосовал против. Тем самым он «сохранил лицо», но нарушил «партийную дисциплину». Плюс к этому в Коми в несколько заходов прошли массовые акции протеста против пенсионных нововведений. Пожалуй, впервые на улицы вышли жители сельских районов, которые, за исключением ижемцев, ранее в особой политической активности замечены не были.

Что касается «конфликта элит», то с учетом фактора летних отпусков говорить о каких-то фундаментальных разногласиях вряд ли стоит. Что там можно «наконфликтовать» за три-четыре месяца? Можно привести лишь один случай, когда, не согласовав с администрацией главы Коми, депутаты-единороссы намеревались предложить на вакантную должность председателя постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Владимира Жарикова. Но в итоге эта инициатива была зарублена еще на уровне рассмотрения вопроса на президиуме Госсовета, а затем и сам В. Жариков публично высказался, что не претендует на хлебное место. По имеющейся информации, эту комиссию будет возглавлять кто-то из депутатов на непостоянной основе.

Новые портфели

В свете последних событий кресло лидера регионального отделения «Единой России» или, как теперь ее еще называют, «партией повышения пенсионного возраста» теперь уже точно медом не намазано. Поэтому отчасти Наталье Михальченковой можно посочувствовать. Из-за высокой загруженности ей, возможно, придется «ополовинить» свою нынешнюю должность. Став и.о. секретаря Коми отделения «ЕР» (от этой приставки она скорее всего избавится 17 ноября на конференции региональной партийной ячейки), Михальченкова, возможно, потеряет портфель министра, но при этом останется зампредом правительства РК. Не исключено, что министром образования, науки и молодежной политики будет назначена нынешний заместитель министра Наталья Якимова.

На сегодняшний день Наталья Михальченкова даже теоретически не может претендовать на место в парламенте, поскольку на последних выборах она не фигурировала в партийных списках «Единой России». Но все может измениться за пару лет — подготовка к выборам следующего созыва Госсовета Коми уже не за горами.

Сергей МОРОХИН.