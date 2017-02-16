Месяц назад в «Трибуне» (от 13 января) был опубликован материал «Скандал заказывали?» — о жестком переделе столичного транспортного рынка.

Сегодня можно уверенно сказать: передел продолжается, и свидетельством тому поступившее в редакцию письмо инициативной группы, представляющей 47 предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками в Сыктывкаре и окрестностях. В нем утверждается, что рынок захватывает предприятие-монополист «САТП № 1». Как заявлено в обращении, предпринимателей заставляют работать на кабальных условиях. Это грозит им разорением, а у всех — семьи, кредиты, долги… Заканчивается письмо так: «Наша делегация пойдет с жалобой в администрацию, прокуратуру, ФСБ».

Мы связались с инициативной группой и узнали, что действительно обращение с обоснованием и указанием всех обстоятельств ушло в различные инстанции, включая правоохранительные органы.

Вывески меняли, как перчатки

«Трибуна» на протяжении нескольких лет рассказывала о планомерном развале государственного предприятия «Комиавтотранс», которое сегодня находится на последнем издыхании. Сформированное на его базе некое объединение «СыктывкарАвтотранс» тихо «почило в бозе». Его преемник — ООО «Альфа-Транс» — доведено до банкротства.

В этом году (после ряда очень туманных и затянувшихся аукционов) перевозками в Сыктывкаре и на междугородных маршрутах стало заниматься недавно созданное «САТП № 1», которое фактически превратилось в монополиста. И его руководство под присмотром администрации Сыктывкара наводит «новый порядок» на маршрутах. Причем, как видно из письма предпринимателей, — весьма бесцеремонно.

По мнению юристов, в данном случае мы имеем дело со спором хозяйствующих субъектов, в котором разобраться по силам только судам. В настоящее время Сыктывкарский городской суд как раз рассматривает дело бывшего директора автопредприятия ООО «Альфа-Транс» Сергея Ситникова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и неуплате налогов в особо крупном размере.

Долги на колесах

В качестве свидетеля на суде выступает предшественник Ситникова – Максим Тепляков, который утверждает, что банкротства предприятия можно было избежать, но именно этого как раз и не хотели высокопоставленные чиновники, управлявшие автотранспортным ведомством. Некоторые из них проходят по «делу Гайзера», другие «ушли в тень».

Для доказательства своей правоты Максим Тепляков приводит цифры. «Альфа-Транс» он принял с долгами в разные уровни бюджета в размере 21,5 млн рублей. Из них долг по НДФЛ (на физических лиц) составлял 15,3 млн рублей. За год своей работы директор сократил долг по НДФЛ на полмиллиона рублей, не получая от мэрии возмещения за так называемые выпадающие доходы.

Однако вместо благодарности М. Тепляков был уволен без объяснения причин. Как считает сам Тепляков, именно потому, что не накопил долги. При тарифе в 17 рублей предприятие заработало 768 миллионов рублей.

А вот сменивший его на посту директора Сергей Ситников за такой же срок и уже при тарифе в 20 рублей «привез» в кассу предприятия лишь 650 миллионов. Спрашивается: куда уплыли деньги, если пассажиропоток не уменьшился?

Зато долг по налогам при новом директоре возрос вдвое, а НДФЛ был уплачен в размере чуть более 5,3 миллиона рублей. Причем выпадающие доходы администрация города в это время перечисляла!

Результат известен: предприятие было объявлено банкротом, после чего начались «преобразования», которые длятся по сию пору. Большой коллектив «Альфа-Транса» был разогнан, до сих пор около сотни специалистов не трудоустроены. Хотя бывший глава правительства Коми Владимир Тукмаков клятвенно заверял, что все уволенные перейдут в новую структуру, безработных не будет.

«Требую возбудить!»

Необходимо отметить, что Максим Тепляков не проходит по уголовному делу, оно прекращено. Виновным он не признан. Однако недавно бывший директор потребовал дело возбудить — сам на себя! «Я написал заявление в следственные органы Сыктывкара, в котором попросил возобновить предварительное следствие по делу, — заявил он. — Я это сделал для того, чтобы защитить свое честное имя».

Дело в том, что теперь за дело взялась налоговая инспекция. Она обратилась в суд с иском о возмещении тех самых 15 миллионов, которые не были уплачены предприятием в бытность Теплякова директором. Между тем, по мнению самого Теплякова, виновного в неуплате налогов надо искать совсем в другом месте.

В ходатайстве, поступившем в налоговую инспекцию из рескома профсоюза автотранспортников, говорится: причиной появления столь огромной задолженности по налогам является грубое «нарушение сотрудниками налогового органа действующего законодательства в области контроля за осуществлением в установленном порядке перечисления налогов и сборов».

Суть в том, что налоговый орган обязан был выставить требования по уплате недоимки уже при превышении суммы в два миллиона. А такая сумма была зафиксирована еще в 2011 году, когда «Альфа-Трансом» командовал Олег Барабкин. Но фискалы почему-то «не заметили» постоянно растущий долг. В результате в конце 2012 года недоимка составила уже 15,3 миллиона рублей. Г-н Барабкин затем уволился, оставив долги новому директору. Тот же, добросовестно платя налоги, задолженность погасил, однако сам попал «под раздачу». На момент камеральной проверки долг был обнаружен, и теперь виновным может стать именно тот, кто руководил предприятием в момент проверки.

Между тем бездействие должностных лиц, как указывается в ходатайстве, «повлекло существенное нарушение прав Максима Теплякова, выразившееся в незаконном привлечении его к уголовной ответственности за образование долгов, фактически образованных иным (предыдущим) руководителем предприятия».

Выводы из этой непростой истории делать рано, в разбирательство втянулись правоохранительные органы.

Пассажир — как пионер

А вот какие выводы лежат на поверхности. Рынок автоперевозок в течение многих лет был коррумпирован. Подтверждение тому — «мутные» аукционы (когда выигрывали заранее известные фирмы) и преднамеренные банкротства АТП. Все это делалось с благословения чиновников, имевших, очевидно, свой «интерес».

А в результате страдают рядовые пассажиры: качество перевозок падает, а цена проезда, наоборот, растет. Пассажир — он как пионер: за все в ответе!

К сожалению, после смены власти в Коми ситуация не улучшилась. И даже — наоборот. Монополизация рынка (которая невозможна без административного ресурса) в сочетании с кабальными условиями, что навязываются «мелким» перевозчикам, ни к чему хорошему не приведет. Только — к росту тарифов.

По разным оценкам, автобусные перевозки в столице Коми окупаются при цене билета 17-18 рублей. А скоро мы будем платить уже по 25.

Анатолий ПОЛЬКИН.