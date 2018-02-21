Амбулатория ютится в здании, которому 108 лет

Чтобы пройти медицинские процедуры в сельской амбулатории, жители ижемского села Мохча вынуждены месяцами ждать очереди. Ситуацию усугубляет и то, что в селе, где проживают 1100 человек, нет ни ФАПа, ни аптеки.

Пять верст — за уколом

— Если больному терапевт выписал капельницу, то придется долго ждать процедуры. В октябре записывали на конец февраля, а в январе — на конец апреля, — возмущена председатель сельского совета ветеранов Людмила Филиппова. — Мохченская амбулатория кроме мохченцев обслуживает и заречье — всего около пяти тысяч жителей. А в результате «оптимизации» в амбулатории осталось лишь 7 коек. Если в соседних Бакуре и Сизябске имеются ФАПы, то в Мохче нет своего фельдшера.

В селе — 346 пенсионеров. Самые простые медицинские процедуры — уколы, капельница, прогревание — для мохченцев становятся недоступными. Раньше эти процедуры получали в среднем 600-700 зареченцев в год, а в последние два года — лишь 200.

Люди лишены самого главного звена в цепи по оказанию медуслуг — ФАПа. Чтобы сделать простой укол, до ближайшего медика нужно преодолевать километры.

— Если добираться до амбулатории с другого конца села, то это почти пять километров, — продолжает Людмила Ивановна. — Пенсионеру надо либо топать пешком, либо ждать автобуса. Но это накладно: билет в один конец — 40 рублей.

На ладан дышит

Людмилу Филиппову беспокоит и техническое состояние Мохченской амбулатории. Она занимает два ветхих здания 1910 года постройки. Еще год назад комиссия признала, что здания имеют 100-процентный износ.

— В «неотложной помощи» нуждается наша амбулатория: протекает кровля, в процедурном кабинете осыпается штукатурка. Холодный туалет — это просто дырка в полу. Нет водопровода. Косметический ремонт помещений проводился лет пятнадцать назад.

Сначала мохченцам обещали, что найдут помещение и приспособят под процедурный кабинет. Потом обещали модульный ФАП. Ведь в Мохче никогда не было специального здания для медпункта. Многие годы он размещался на первом этаже купеческого дома, затем в двух комнатах бывшего здания колхозной конторы. Бывало, там проводил прием больных и участковый терапевт. А в 2008 году медпункт и вовсе закрыли.

— 10 лет я добиваюсь, чтобы в селе открыли хотя бы процедурный кабинет. В селе даже нет аптеки, — продолжает сельская активистка. — Куда я только не обращалась! Менялись министры здравоохранения, республиканские и районные власти, вот только у нас ничего не менялось.

Два года назад сельчан заверили, что в 2018 году вместо ФАПа в центре села построят современную амбулаторию, которая будет обслуживать также и все зареченские села и деревни. Но когда подошли сроки реализации проекта, чиновники развели руками: нет денег.

А потолок — побелим!

По словам заведующей Мохченской амбулаторией Светланы Каневой, штат медработников укомплектован. Пациентов принимают детский врач, терапевт, врач общей практики. Работает зубной кабинет, имеются своя лаборатория, процедурный и физиокабинеты. Но нет фельдшера, который бы принимал мохченцев.

Как пояснила «Трибуне» главный врач центральной Ижемской больницы Юлия Федотова, срок ожидания госпитализации в дневной стационар амбулатории в Мохче составляет не более 30 дней. Также она отметила, что планы по строительству врачебной амбулатории зависят от финансирования в последующие годы. В июле-сентябре этого года запланированы ремонтные работы потолков и стен столетних зданий, которые занимает амбулатория.

Для справки. Раньше в этих вековых постройках в Мохче размещалась районная больница — роддом, хирургия, инфекционная, детская, терапия. В 1927 году туда был направлен знаменитый врач Иван Брушинин, проводивший самые сложные операции. На прием к нему приезжали издалека — от Архангельска до берегов Оби. 40 лет назад райбольницу перевели в Ижму, а Мохченская получила статус участковой. Однако уже более 10 лет она считается амбулаторией врача общей практики с дневным стационаром.

Наталья КОЛОДИНОВА.