Амурский ГПЗ ждет профессионалов!

На крупнейшем газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который строится в Амурской области, начался набор эксплуатационного персонала. Амурский ГПЗ набирает специалистов, которые составят костяк производственного коллектива предприятия.

Масштабный проект

Амурский ГПЗ строится в рамках «Восточной программы» ПАО «Газпром». По магистральному газопроводу «Сила Сибири» на завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. Там при помощи современных технологий криогенного разделения будут выделять ценные компоненты для газохимический и других отраслей промышленности. Очищенный товарный газ будет поставляться в Китай, также он послужит делу газификации восточных регионов России.

Реализация проекта Амурского ГПЗ – мощный импульс для социально-экономического развития Амурской области и всего Дальневосточного федерального округа. Шесть технологических линий предприятия позволят ежегодно перерабатывать 42 млрд куб. м голубого топлива. Завод будет выпускать 38 млрд куб. м товарного газа, до 60 млн куб. м. гелия, 2,5 млн т этана, до 1 млн т пропана, 500 тыс. т бутана и 200 тыс. т пентан-гексановой фракции.

Проект Амурского ГПЗ создан с учетом экологических требований как российского, так и международного законодательства. При строительстве промышленного гиганта используются самые современные технологические решения, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду.

Работа на Амурском ГПЗ – это уникальная возможность сделать карьеру на крупнейшем в России предприятии по переработке природного газа, где будет применяться самое передовое оборудование.

Набор персонала открыт

С начала 2019 года компания «Газпром переработка Благовещенск» начала набор персонала на основное производство Амурского ГПЗ для участия в пусконаладочных работах. В нынешнем году заработают сразу несколько объектов по снабжению завода электричеством, теплом, газом и водой. До конца 2020 года работу непосредственно на заводе получит почти тысяча человек.

Каждый последующий год, вплоть до пуска завода на полную мощность, на предприятие будут привлекать высококвалифицированных специалистов, а также выпускников ВУЗов и колледжей. В 2020 году пройдут пусконаладочные работы на первой и второй технологических линиях, которые введут в строй весной 2021 года. Одновременно начнется пусконаладка третьей линии, которую запустят к декабрю того же 2021 года. К началу 2025 года заработают все шесть технологических линий предприятия.

В ближайшие пять лет производственный коллектив Амурского ГПЗ будет пополняться специалистами из разных регионов России. Те, кто придет на завод сейчас, имеют возможность стать основой кадрового состава предприятия.

Лучшие условия

После пуска предприятия на заводе будут работать порядка 2500 работников эксплуатационного персонала. Всем сотрудникам Амурского ГПЗ гарантируется полное соблюдение Трудового кодекса и конкурентный уровень зарплаты, а также целый ряд льгот и привилегий. В их числе добровольное медицинское страхование, включая несовершеннолетних детей, дополнительные оплачиваемые отпуска и корпоративное обучение.

Для персонала Амурского ГПЗ в г. Свободном планируется строительство жилого микрорайона с общеобразовательной школой, детским садом, поликлиникой, Домом культуры, спортивным комплексом. Всего в новом микрорайоне построят 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома (в общей сложности 1688 квартир). Сотрудники эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ будут проживать в новых благоустроенных квартирах с мебелью и бытовой техникой.

Вакансии

Заводу потребуются технические специалисты разного профиля, опыта работы и уровня квалификации. В том числе инженеры по автоматизированным системам управления производством, инженеры-технологи, инженеры-химики, механики установок, инженеры-энергетики, начальники установок, цехов и участков, диспетчеры энергослужбы, мастера участков (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплогазоснабжение), аппаратчики химводоочистки 2-4 разряда, прибористы 6, 7 разряда, машинисты насосных установок 4 разряда, машинисты компрессорных установок 5, 6 разряда, операторы технологических установок 5, 6 разряда, операторы котельных 5 разряда, операторы очистных сооружений 3 разряда, обходчики водопроводно-канализационной сети 3 разряда, слесари аварийно-восстановительных работ 6 разряда, слесари по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда, слесари по ремонту технологических установок, слесари-ремонтники, слесари-сантехники 5 разряда, электросварщики 6 разряда, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, подстанций и кабельных линий 5, 6 разрядов, электромонтеры по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда.

По мере начала формирования подразделений Амурского ГПЗ будут появляться новые вакансии. Оперативно отслеживать предложения о работе можно на официальном сайте ООО «Газпром переработка Благовещенск» (www.blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru), а также в разделе компании на специализированном сайте HeadHunter (www.hh.ru.).

Также свои резюме можно направлять в Управление по работе с персоналом ООО «Газпром переработка Благовещенск» по адресу электронной почты: ok@amurgpz.ru.

Сегодня строительство завода вступило в активную фазу. До ввода первого пускового комплекса осталось меньше двух лет. К 2025 году завод выйдет на проектную мощность и станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием в этой отрасли.