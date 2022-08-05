Название маленькой станции Шиес в Архангельской области сейчас знакомо практически каждому жителю Коми. Она грозила превратиться в один из крупнейших мусорных полигонов в Европе, но активистам удалось предотвратить стройку опасного объекта. Два года спустя они презентовали книгу «Шиес: борьба и будни. Хроника».

Авторы издания – фотограф Анна Шулятьева из Котласа и журналист Наталия Бешкарева из Сыктывкара. Книга повествует об истории экологического протеста: о том, как жители поселков Урдома и Мадмас начинали борьбу, как жил палаточный лагерь активистов, как в Архангельской области и Коми проходили многотысячные акции протеста, как люди отстояли свою родную землю.

В книге десятки фотосвидетельств, хроника событий и живые голоса участников. При этом она сама появилась как результат коллективных усилий: тех, кто поддержал ее творчески, информационно и финансово. Для того, чтобы выпустить книгу, авторы привлекли народное финансирование, и благодаря пожертвованиям активистов собралась необходимая сумма. Книга вышла небольшим тиражом – всего 350 экземпляров, поэтому увидеть издание на прилавках магазинов не получится. Большая часть бумажных книг отправится тем, кто заказал ее заранее. Кроме того, авторы подготовили электронную версию издания. Она позволит удовлетворить интерес тех читателей, кто не сможет стать обладателем бумажного выпуска.

Издание будет интересно тем, кого волнуют проблемы экологии, современной политической ситуации в России и протестной активности населения. А также всем, кто сам участвовал в этом экологическом протесте или пристально следил за развитием событий на Шиесе.