Андрей Некрасов «выстрелил» в Турции

На днях в Сыктывкар вернулся наш земляк — лыжник Андрей Некрасов, победитель зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, прошедшего с 12 по 18 февраля в турецком Эрзуруме.

В аэропорту триумфатора международных соревнований никто, кроме родственников и двух тренеров, не встречал. Не было ни прессы, ни чиновников Минспорта.

Впервые в истории Коми

— Андрей Некрасов выиграл четыре награды из четырех возможных. Причем три — высшей пробы, — рассказал «Трибуне» тренер юношеской и юниорской сборной команды региона Алексей Филиппов. — Такого в истории юношеского спорта республики еще не было. Кстати, путевку на олимпийский фестиваль лыжник завоевал еще в начале декабря, пройдя отбор на Всероссийских соревнованиях.

В первый день соревнований в Эрзуруме на дистанции 7,5 км классическим стилем Андрей выиграл «серебро». На следующий день в состязании в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем добежал до «золота». 16 февраля добавил в копилку наград еще одно «золото» в индивидуальном спринте свободным стилем. И наконец под занавес соревнований участвовал в смешанной эстафете в составе сборной России (двое юношей и две девушки). Команда россиян заняла первое место, оставив позади лыжников Финляндии и Франции.

На вопрос «Трибуны», как ему удалось так удачно «выстрелить» в Турции, Андрей ответил:

— Очень старался! Перед каждым стартом волновался, но настраивал себя на результат. Сложнее дался первый соревновательный день, где я уступил лишь пять секунд в борьбе за «золото» сопернику из Финляндии. После этого, собрав все силы, нацелился только на победу. Добиваться результатов, идти к спортивному успеху помогают мой наставник и кумир, прославленный тренер Игорь Кузнецов, а также тренер сборной Коми Алексей Филиппов.

Сельский вундеркинд

Андрей вырос в многодетной семье. Лыжную азбуку начал осваивать с 9 лет в родном селе Айкино в детской спортивной школе, куда привел его отец, Евгений Вениаминович, настоящий энтузиаст лыжного спорта. С тех пор тренером Андрея стал Игорь Кузнецов, мастер спорта по лыжным гонкам, неоднократный победитель чемпионатов мира среди ветеранов.

12 лет тому назад Кузнецов получил титулованное звание «Лучший детский тренер России». За три десятка лет тренерства через его руки прошла почти тысяча воспитанников. К каждому подопечному он старается искать индивидуальный подход. Когда-то именно в сельском парне Некрасове тренер рассмотрел задатки большого спортсмена. Благо, у Андрея имелись упорный характер и трудолюбие.

Буквально через год тренировок Некрасов уже показывал высокие результаты. Сегодня в его копилке наград — медали всех проб, которые добыты в упорной борьбе. К тому же у Андрея в семье есть взаимопонимание и поддержка — отец Евгений занимался лыжами, а мать Татьяна — дзюдоистка. Они гордятся успехами сына, вкладывают в него и силы, и средства.

— Спортивных высот достигли двое моих подопечных, оба Андреи — Малафиев и Некрасов. Они даже родились в один день — 14 января, правда, с разницей в семь лет. Это два неутомимых труженика, идущих к своей цели. У целеустремленного Некрасова большой потенциал, есть воля к победе, и с ним легко работать, — говорит И. Кузнецов.

Где «золотые» растут?

Однако, по словам Игоря Адольфовича, в наше время, кроме упорного труда, для победы нужны и финансовые вложения. Без этого невозможно вырастить чемпиона.

Увы, ДЮСШ республики испытывают финансовые проблемы. Нет полной обеспеченности экипировкой. К примеру, Андрею Некрасову до тех пор, пока он не попал в сборную республики, приходилось бегать на старых лыжах своего тренера. Руководству Минспорта нужно уделить особое внимания детскому юношескому спорту, стимулировать ДЮСШ.

Отметим, что Андрею Некрасову за столь выдающиеся спортивные успехи на престижных соревнованиях причитается лишь небольшая премия.

Наталья КОЛОДИНОВА.