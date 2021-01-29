Андрей Сахаров – выдающийся физик, академик, один из создателей водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира, диссидент, правозащитник, народный депутат СССР. Его жизнь и деятельность были нераздельно связаны с величайшими историческими событиями второй половины ХХ века, определившими будущее человечества и нашей страны.

Андрей Дмитриевич Сахаров прошел путь от всесторонне опекаемого советской властью секретного физика до лидера диссидентского движения. А во времена перестройки стал символом демократизации общества и нравственным ориентиром советской либеральной интеллигенции.

Выставка освещает разные стороны жизни А. Сахарова и позволяет на примере его судьбы понять, как многие ученые, занимающиеся разработками ядерного оружия для обороны государства, пришли к осознанию первостепенности для современного общества ценностей человеческой жизни, свободы и мира.

Тему взаимосвязи ученого и Республики Коми раскроют материалы переписки между Андреем Сахаровым и математиком, диссидентом, высланным в сыктывкарский поселок Краснозатонский, Револьтом Ивановичем Пименовым, письма которых были предоставлены архивами Револьт-центра и Сахаровского центра. Кроме этого, посетители смогут познакомиться с агитационными материалами и фотографиями из фондов Национального музея РК, рассказывающими о визите Андрея Сахарова в Сыктывкар в 1989 году с целью поддержки кандидатуры Р. Пименова на выборах в народные депутаты СССР.

Академика Сахарова беспокоили проблемы прав и свобод гражданина и человека, опасности для планеты и человечества применения термоядерного оружия. Ученый видел неотложную потребность в создании гарантий защиты человека от любых форм угнетения и международной безопасности от агрессии различных стран мира. Организаторы выставки уверены, что эти крайне актуальные на сегодняшний день вопросы могут быть осмыслены в рамках работы экспозиции.

Отдел истории Национального музея РК, ул. Ленина, 57.

Справки и запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.