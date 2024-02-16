6 февраля состоялось внеочередное заседание Совета Сыктывкара, о проведении которого депутатов уведомили менее чем за сутки. Что же случилось такого экстраординарного?

Загадка от Уйбы

Как оказалось, срочный созыв сессии был нужен для определения меры ответственности в отношении председателя горсовета Анны Дю, вроде как допустившей ошибки в декларации о доходах. На этот счет поступило соответствующее заявление от главы Коми Владимира Уйбы.

Ошибки в декларациях о доходах – дело обычное, однако их почему-то замечают в основном у оппозиционных депутатов. А тут яркая представительница партии власти, заместитель секретаря Коми регионального отделения «Единой России», где председательствует все тот же Владимир Уйба. Анна Дю фактически является его правой рукой по партийным делам, а тут такой пассаж!

Чем же не угодила начальству сервильная Анна Феликсовна? Это осталось загадкой, поскольку не были озвучены ошибки в декларации. Депутатов лишь уведомили, что они есть, но при этом никаких оргвыводов не последовало.

Получается, что ей просто дали понять, что все тут временные, в любой момент можно лишиться хлебного места.

Где 19 копеек?

В октябре прошлого года Владимир Уйба также «нашел» ошибки в декларации депутата от «Единой России», председателя Совета Воркуты Игоря Сенчи. Тогда шли нешуточные разборки, господину Сенче припомнили даже то, что он не указал в декларации 19 копеек дохода в виде процентов по счету в банке, причем сделал это дважды! Поставили ему в вину и лишние 600 рублей от пособия по безработице. То есть он указал сумму, которую не получал, а это уже нарушение закона.

А главная претензия к нему, что он имеет вид на жительство в иностранном государстве, так и не нашла документального подтверждения. Получается, что его просто оговорили, но ни чиновников, ни депутатов это нисколько не смутило.

Видя то, с каким рвением за него взялись, Игорь Сенча сложил председательские полномочия «по собственному желанию».

Роковая ошибка

Но самый вопиющий случай произошел несколько лет назад в Совете Сосногорска, когда депутата от КПРФ Никиту Авзина лишили мандата только за то, что в одном из представленных документов он не поставил свою подпись, просто забыл. Заметим, что документы рассматриваются в администрации Желтого дома в течение месяца (для этого там работает целый отдел). То есть времени достаточно, чтобы внести исправления, указать народным избранникам на допущенные ошибки. Но чиновники выждали целый месяц и лишь потом заявили, что депутат допустил промашку.

Правда, через год Никита Авзин вновь стал депутатом, так что административный ресурс сработал лишь отчасти.

Напомним, что декларации о доходах вводились для разоблачения коррупционеров в рядах депутатов и чиновников. Но хорошее начинание быстро выродилось в кампанию по борьбе с неугодными.

Сергей МОРОХИН.