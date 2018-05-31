«Апрельские поручения» Сергея Гапликова: что ждет Республику Коми в ближайшие годы?

19 апреля глава республики выступил в Госсовете РК с ежегодным докладом, который, как отметили многие эксперты, сильно отличался от предыдущих отчетов. На этот раз была озвучена конкретная программа действий. Первый заместитель главы Коми Лариса Максимова рассказала «Трибуне» о векторах развития региона.

— Доклад готовился задолго до Послания Президента, которое, как известно, несколько раз переносилось. И было очень приятно, что многое из того, что сказал Владимир Путин, мы предугадали, — говорит Лариса Владимировна. — Осмыслили то, что за два года сумели наработать, понимая глубину неустроенности региона и востребованности тех или иных инфраструктурных объектов. И в докладе Сергея Гапликова прозвучали конкретные предложения, которые мы сразу для себя окрестили «апрельскими поручениями».

55 шагов вперед

— Президентский указ, который в прессе получил приставку «супер», определил главные цели развития страны до 2024 года. По подсчетам специалистов, на его выполнение потребуется 8 триллионов рублей.

— До 1 июля кабинету министров нужно будет определиться с источниками финансирования указа, а к 1 октября совместно с руководителями субъектов Федерации выдать порученческие пункты по реализации всех 12-ти национальных проектов: здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; международная кооперация и экспорт. Всего ожидается 155 поручений. Мы не будем изобретать велосипед, наши 55 «апрельских поручений» также будут сформированы по блокам и отраслям.

— Какие поручения Главы Коми последуют, например, по проекту «Здравоохранение»?

— Главные цели понятны: повышение продолжиельности и улучшение качества жизни каждого человека. Тут важны все факторы, включая комфортное жилье, образование, экологию. Та же онкология распространена во всем мире, но в северных регионах — это просто бич. Для снижения смертности нужно построить радиологический корпус онкодиспансера — и мы будем его строить, в «апрельских поручениях» есть такой пункт. Причем есть и второй раздел плана, где глава ставил задачу строить не только за счет бюджета, но и на условиях государственно-частного партнерства. И мы на 80% уже продвинулись в этом направлении. Там появятся также детский перинатальный центр и новое хирургическое отделение. По сути это будет медицинский хаб.

— Что еще будем строить?

— Если говорить о здравоохранении, то в первую очередь — инфекционную больницу. Она вошла в адресную инвестиционную программу федерального уровня. 200 миллионов рублей уже выделены на начало строительства в этом году. Аналогичная сумма заложена и в республиканском бюджете. В течение ближайших трех лет в Сыктывкаре появится современный медицинский комплекс по борьбе с инфекционными заболеваниями, оснащенный современным исследовательским и лабораторным оборудованием.

Далее. В этом году откроются четыре новых ФАПа. По одному в Корткеросском и Печорском районах, два — в Прилузье. Мы полагаем, что для республики, с ее многочисленными отдаленными населенными пунктами, ФАПы — самый правильный формат, востребованный даже больше, чем некие мегапроекты. И мы на себя дополнительно берем разработку «дорожной карты» по закупке новых ФАПов.

Ветхие школы — это стыдно!

— Что по отрасли «Образование»?

— У нас 22 ветхие сельские школы. Так быть не должно. Но одновременно изменить ситуацию не получится, поэтому сначала займемся райцентрами. Где-то школы уже строятся, где-то разыграны конкурсы, где-то строительство близко к завершению. Однозначно в этом году ожидаем ввод школы в «Орбите» на 1200 мест. Кстати, таких проектов в республике не было уже лет 20! В 2019-м появится новая современная школа в поселке Краснозатонский на 600 ученических мест. Очень активно включилась в работу и Визинга — там уже определен подрядчик, школа на 400 мест должна быть сдана к 2020 году. В ближайшее время появятся также новые школы в Помоздино, Усть-Куломе, Часово.

И чем больше районов мы будем вовлекать в этот «водоворот» (строительство, капитальный ремонт), тем больше будем модернизировать материальную базу отрасли и параллельно решать вопрос ликвидации двухсменной системы обучения. Очень важно понимать – все, что мы делаем исходит из необходимости, целесообразности и ответственности, а не в погоне за позиционированием перед федеральным центром. Вместе с тем, подчеркну, что мы впервые получили достаточные средства для софинансирования восьми новых школ. За последние 15 лет просто ничего не было — это факт.

— Объясните, пожалуйста — почему? Разве раньше мы были на плохом счету?

— Условия, которые ставит Минфин РФ, достаточно прозрачные. Пожалуйста — заявляйтесь. Не знаю, почему прежние руководители Коми не проявляли такой инициативы. Наверное, были слишком скромны… Или законсервированы. Если тебе сказали «нет», это не значит — «повернулся и ушел». Важно было позиционировать себя. Почему та же Казань всегда получала субсидии в пропорциях 70 на 30? А мы, видите ли, слишком «гордые и скромные»…

— Наверное, дело не только в скромности.

— Оказавшись в региональном правительстве, мы стали анализировать, почему наши предшественники допустили такой госдолг. Первая моя задача была оздоровить финансы. Если бы мы этого не сделали, то 2017-й мог бы стать последним — республику ждал дефолт. Долги появились в 2013-м. Но когда вы берете заимствование в 10 миллиардов (а это 50% бюджета!), то должны понимать, куда все приведет.

Сегодня только по линии Минобраза РК мы получаем приличное субсидирование. Честно говоря — дело уже не в деньгах. Самое главное теперь, учитывая уровень разорения строительной отрасли, справиться со всеми задачами.

Но надо понимать, что бюджет все же не безразмерен. Нельзя цепляться за то, что уже отжило и неэффективно.

В одной команде

— Вы более 15 лет отработали в налоговой службе. Это, в основном, работа с документами, цифрами… Легко ли вам было перестроиться и самой начать мыслить по-государственному?

— Я бы поспорила. Сегодня самая эффективная из государственных управлений — это как раз система налоговых органов. Здесь всегда думали по-государственному. Кроме того, это самая мощная структура в подготовке кадров, в создании цифровой экономики.

Государственное мышление не появляется само собой. Либо система его формирует, либо человек доходит до этого сам без чьей-либо помощи. Система, в которой я раньше работала, помогла мне в этом направлении. Но в целом хочу подчеркнуть, что любое решение руководителя всегда и везде должно быть воспринято командой единомышленников для его успешной реализации. К сожалению, не все ведомства, агентства, комитеты это принимают. Есть целевые показатели, которые спускаются с федерального уровня, и считается, что это «предел мечтаний». А где же население в этих показателях? Показатель надо осязать в объеме.

— То есть?

— К примеру, ты занимаешься наделением многодетных семей земельными участками и при этом должен понимать, что работаешь для людей. А чиновник зачастую видит только цифры. В чем еще сила налоговых органов? Там обязательна карьерная лестница. Преемственность — очень важный момент.

Лекарство против депрессии

— Давайте продолжим о «апрельских поручениях». Поговорим о спорте.

— Республика всегда была спортивная, но особо мы выделяем базовые виды: лыжи и хоккей с мячом. Чемпионат России по лыжным гонкам, который прошел на стадионе имени Раисы Сметаниной, еще раз доказал, что нам по силам организация самых престижных соревнований. А недавний матч по бенди против чемпиона Финляндии? Восторг! Я была ошарашена, сколько народу пришло на стадион. Было впечатление, что в Сыктывкаре столько людей не живет. А впереди у нас, как известно, Чемпионат мира — будем строить новый стадион.

— Надеюсь, его не воткнут на площадке запасного поля Центрального стадиона? Это вызовет массу неудобств с парковкой, с сохранением архитектурного облика Сыктывкара.

— Мнение населения будет учтено. Работают специалисты высокого класса. Обследование идет по пяти площадкам. Окончательный вариант будет озвучен в августе. Глава совершенно правильно поставил задачу по строительству крытого стадиона. Ведь Чемпионат мира — это не только стадион, это дорожная, сервисная инфраструктура, а самое главное — федеральные инвестиции.

— Приятно, что мнение народа услышали. Скажите, а вы ставите лично для себя какие-то временные рамки: пять лет я здесь, а потом уеду?

— Нет, никогда. Мои родители всегда находились на ответственных постах, и папа говорил: «Если тебя поставили на этот пост, ты должен отработать с полной силой и выполнить задачу». Я тоже считаю: ты должен ставить для себя самую высокую планку и сделать все, что от тебя зависит. В моей биографии не было ни одного поста вне государственной службы, и система меня приучила. Если государство признает, что нужна другая функция, другая модель и уровень — я подчинюсь. Поэтому смысл такой: понять свое место, роль и возможность. Возможностей много, роль я понимаю и уверена: если у человека есть интерес, все можно сделать.

— Многие уезжают из Коми, потому что считают республику депрессивным регионом.

— В первую очередь дело в самих людях. Поверьте, другие северные территории в этом плане ничем не отличается от Коми. Дело в нас самих.

— Возможно, у нас много временщиков, «вахтовиков», которые не считают республику своим домом. «Нам здесь не жить», — говорят они.

— Правда всегда посередине. Вот ее всегда и нужно во всем искать. Мне, например, очень нравится, что гости, приезжающие в нашу республику, отмечают удивительную открытость наших людей, их интеллект и радушие.

Выбор сделан

— Давайте порадуем интинцев. По всем другим городам перспективы более или менее проглядываются. А вот что будет с Интой?

— Инта будет жить, развиваться, а интинцы должны сами себе поверить. Ведь от них самих тоже многое зависит. Если они начинают убеждать себя, что все плохо…

— Интинцев трудно упрекнуть в том, что они не любят свой город и не борются за него.

— Согласна. И, кстати, по сравнению с Сыктывкаром я бы отметила, что Инта выгодно отличается чистотой и заботливостью. Тут, конечно, как говорится, не до жиру, но чтобы на улицах валялись бумажки и кучи песка — такого нет. А «глубина» бюджета этих городов — большая разница. Конечно, Инта — моногород, но и территория опережающего развития, статус которой дает определенные преференции. Сегодня параллельно развиваются три возможных отраслевых варианта, и самая большая ставка — на развитие газово-промышленного сектора.

— А что с углем?

— Сегодня на рынке востребованы антрацит и кокс. Угли интинского типа не востребованы. С точки зрения макроэкономики надо признать: да, мы будем отходить от угольной составляющей, но — постепенно. Сегодня на первый план вышла дилемма: заниматься модернизацией шахты или людьми? Мы выбрали людей.

Дело в доступности

— Наука и цифровая экономика — этим темам, на мой взгляд, глава уделил мало внимания в своем докладе.

— Не согласна. Федеральный исследовательский институт Сергей Анатольевич не обошел в докладе вниманием. ФИЦ должен проявить свое лицо. И нам, республиканской власти, очень нужна эта подпитка. Помню, как-то мы просили наших ученых: сделайте срез, обозначьте вашу позицию. Мы же не научные работники, мы — чиновники. Это вы должны напитать нас информацией, показать стратегию, масштабирование. Вы же исследователи! Но, увы…

Вот сейчас появился новый проект «70 Плюс». Приглашаем научных работников, предлагаем принять программу «Долголетие». Из всех докладчиков понравился только один профессор, который говорил про естественную убыль. Он молодец, дал правильный срез, начиная с 90-х годов. Единственное, что он не смог сформулировать, какие управленческие решения нужно предпринять, чтобы остановить отъезд. Что может правильно позиционировать регион и дать синергетический эффект на ближайшую десятилетку?

Что касается цифровой экономики, то это пока достаточно новая тема. Назначен вице-премьер, который будет курировать направление. Какую роль определят в этой части субъектам, я пока не могу сказать.

— Новое федеральное правительство уже сформировано, будут ли какие-то изменения и в нашем?

— Этот вопрос находится исключительно в компетенции главы. По моему мнению, чем чаще меняется правительство, тем хуже мы достигаем определенных результатов. Мотивация определенного чиновника не должна быть только на бумаге. Надо этим жить и дать время для реализации — это очень важно.

Самое главное для нас — это стратегия пространственного и транспортного развития. Почему у нас экономика тяжело развивается? Дело в инфраструктуре и доступности. Наш регион замкнутый, мы имеем одну автомобильную и одну железнодорожную ветки. Мы один из четырех регионов России, который имеет собственную региональную авиакомпанию, но которую, к сожалению, смачно и с удовольствием уничтожает система. Мы сегодня, как можем, поддерживаем аэропортовое хозяйство. Но у нас нет ни одного федерального аэропорта — это нонсенс! Как может Воркута, где погранвойска, где опорная точка развития Арктики, не иметь аэропорта федерального значения? Почему Сыктывкар не федеральный аэропорт? Все столицы субъектов Федерации содержатся за счет федерального бюджета. Эти задачи тоже есть в «апрельских поручениях» главы. Одно из них — по приведению в современный вид аэропорта Ухты — мы совместно с Газпромом уже начинаем выполнять.

«Пыль не люблю»

— Лариса Владимировна, каков ваш рабочий день?

— С 11 января 2016 года — с 9 до 9, практически каждый день.

— А если вдруг Кудрин, к примеру, позовет вас в Москву?

— Там таких Максимовых много. К слову, когда переходишь на региональный уровень, федералы, поверьте, тебя больше замечают.

— У вас два академических образования — экономическое и юридическое. Но нет ученой степени. Почему?

— Да, я училась на факультете «Экономика и управление народного хозяйства» в Тимирязевской академии, защищала диплом в академии РАН. Затем заочно училась в аспирантуре в Плехановке и в Юридической академии. Но не закончила, потому что вышла замуж и оказалась в Печоре. Увлекла работа, думала, зачем мне научные степени, меня это не интересует. Это, конечно, плохо, и, может, я еще подумаю. Но, конечно, не ради степени. Я очень не люблю, когда… несут «пыль».

Беседовала Лиля ВОВК.