Республика Коми готова выступить вместе с заинтересованными арктическими регионами пилотной зоной по созданию и апробированию унифицированных сервисов на единой цифровой платформе в туризме Арктической зоны России.

Об этом глава Коми Владимир Уйба заявил на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны». Выступая с докладом «О выработке единых подходов к предоставлению цифровых сервисов в Арктике», он предложил создать единую туристическую онлайн-платформу с использованием новых технологий цифровой экономики. Подобную бизнес-модель успешно реализовали такие компании, как Яндекс, Uber, Airbnb.

Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность реализации аналогичного пилотного проекта в туристической отрасли на всей территории Арктической зоны России, создав единую цифровую кросс-региональную платформу «Арктика в один клик».

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак поддержал предложение главы Коми.