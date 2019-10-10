Армия чиновников не страдает от безденежья, а многие губернаторы получают даже больше, чем Путин

В отличие от профсоюзов, которые добиваются повышения зарплат для простых тружеников, российские чиновники таких требований не выдвигают. Ведь жалованье у них хорошее, индексируется регулярно и вне зависимости от результатов их деятельности.

Своя рука – владыка

В соответствии с президентским указом от 7 октября (выходит, что Владимир Путин подписал его в свой день рождения) на 4,3 процента с 1 октября возрастет денежное содержание главы государства, премьер-министра и членов федерального правительства.

Напомним, что ранее уже были приняты решения о повышении с октября зарплат всем чиновникам и силовикам на те же 4,3%.

Зарплата Владимира Путина с октября составит 773,4 тысячи рублей, а премьер-министра Дмитрия Медведева – 618,7 тысячи рублей (по расчетам агентства РБК). Но это лишь гарантируемое денежное вознаграждение, а какая цифра складывается по совокупности с разного рода надбавками и поощрениями, не раскрывается.

Согласно официальной декларации Владимира Путина, за 2018 год его доход составил 8 миллионов 648 тысяч рублей. Простой подсчет показывает, что ежемесячная зарплата президента составляла 720 тысяч рублей. Цифра более чем скромная на фоне его многих подчиненных и тех же губернаторов.

Для хороших людей и миллионов не жалко

Напомним, что глава Коми Сергей Гапликов заработал в минувшем году 9 миллионов 918 тысяч рублей. Согласно декларации за 2017 год – 9,35 млн рублей, за 2016 год – 9,12 млн рублей. Очевидно, что после октябрьского повышения зарплаты Сергей Анатольевич уверенно преодолеет планку в 10 миллионов рублей, отчитываясь о доходах за 2019 год.

К числу самых скромных руководителей субъектов Федерации относятся глава Хакасии Валентин Коновалов, который за 2018 год отчитался о доходах в размере 607 тысяч рублей, глава Калмыкии Бату Хасиков и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский – они заработали по 1,3 миллиона рублей. Правда, все трое возглавили регионы не так давно, поэтому и размеры их доходов выглядят столь необычно на фоне других.

Список самых богатых глав субъектов РФ возглавляет губернатор Оренбургской области Денис Паслер с доходом за 2018 год в размере 234 миллионов рублей. Правда, вся эта сумма им получена на прежнем месте работы в компании «Т Плюс», где он занимал пост председателя правления. Далее идут губернатор Липецкой области Игорь Артамонов – доход в 190 миллионов рублей (в основном получен на прежней работе в Сбербанке России) и губернатор Московской области Андрей Воробьев, заработавший в 2018 году свыше 95 миллионов рублей.

Сами с усами

Что касается главы Коми, то по зарплатам на фоне губернаторов соседних территорий он смотрится крепким середняком. Кировский губернатор Игорь Васильев в 2018 году заработал 2,2 миллиона рублей, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский – 3,9 млн рублей, губернатор Архангельской области Игорь Орлов – 5,5 млн рублей, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников – 11 млн рублей.

Сегодня ясно только одно – логика в определении денежной оценки губернаторского труда напрочь отсутствует. И, похоже, руководство страны это не беспокоит.

Сократим аппарат, удлиним «змеевик»?

Недавно российские власти заявили, что в ближайшие два года в стране сократят каждого шестого чиновника, чтобы повысить зарплаты оставшимся. В территориальных органах федеральных министерств лишатся работы примерно 207 тысяч человек. Напомним, что в Коми в территориальных органах исполнительной власти трудится более 3 тысяч 300 человек.

Также следует ждать сокращений в республиканских органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, в структурах которых числится порядка 3,2 тысячи работников.

Но есть и оптимистичная новость. Только за последние десять лет трижды заявлялось о массовых сокращениях чиновников. Еще в 2010 году тогдашний президент страны Дмитрий Медведев решил уволить каждого пятого государственного служащего. Но за последующие шесть лет их число восстановилось в прежних параметрах. Затем опять пошла волна значительных сокращений, которая в итоге обернулась увеличением госаппарата.

Сергей МОРОХИН.