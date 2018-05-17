Арнольд сказал: «Никогда не сдавайся!»

Наш земляк Артур Белоус установил рекорд по безэкипировочному жиму штанги лежа на турнире «Арнольд классик».

Соревнования проходили в австралийском городе Мельбурн. Северянин получил награду из рук самого «железного Арни», экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Это уже вторая победа воркутинца в подобном турнире.

Корреспондент «Трибуны» побеседовала с чемпионом.

«Железный принц»

Вырос Артур в Воркуте, в шахтерской семье. С ранних лет занимался спортом. Сначала увлекся боксом, а в 17 лет Артура, по его словам, «потянуло на железо». И сейчас он является обладателем почетного титула — «Железный принц» пауэрлифтинга.

Артур Белоус уже второй раз стал абсолютным чемпионом в турнире Арнольда Шварценеггера, организованном знаменитым культуристом еще 30 лет назад.

«Арнольд классик» — это мультифестиваль, куда входит 50 видов спорта, в том числе и по жиму штанги. Проходит он шесть раз в год и относится к самым престижным турнирам в мире. Попасть туда для спортсмена – великая честь.

— Вы второй раз получаете приз из рук Арнольда Шварценеггера? Он ваш кумир? — спрашиваю Артура.

— Я действительно счастлив, что попал на этот турнир. И еще больше рад, что дважды сумел победить. В детстве Шварценеггер был моим кумиром, я мечтал быть похожим на него и на Жан-Клода Ван Дамма. Можно сказать, именно это стало причиной, что я пошел в тренажерный зал.

«Держи пять!»

— Какой он на самом деле — Шварценеггер? Ведь большинство из нас знают только его экранный образ.

— Я бы не сказал, что он «простой американский мужик». Далеко не простой! В нем чувствуются мощная сила, энергетика. В общем, крутой, серьезный дядька. И в то же время улыбчивый, приветливый. Любит шутить, прикалываться, в том числе и над участниками соревнований.

Арнольд приезжает на все турниры и создает на соревнованиях дружескую, веселую атмосферу. При этом всегда заботится о том, чтобы спортсменам ничто не мешало сосредоточиться, когда они подходят к снаряду.

— А что он сказал, пожимая вам руку?

— «Держи пять! Никогда не сдавайся!»

— Шварценеггер не только спортсмен, но и кинозвезда. Артур, а вы бы хотели сниматься в подобных фильмах?

— Пойти по стопам Арнольда? В детстве я бы ответил — да, а сейчас — нет. Я иду своей дорогой. Но если б мне предложили сняться в каком-то спортивном фильме, я бы согласился.

Как карта ляжет

— Часто ли бывают травмы во время выступлений, тренировок?

— В спорте можно получить травму в любой момент. У меня они тоже были, хотя и небольшие. Чтобы не порвать мышцу, нужно, чтобы она была гибкой, эластичной. Поэтому я всегда делаю суставные упражнения, разогреваюсь, растягиваюсь. Заниматься этим видом спорта — не значит постоянно тягать железо. Чтобы покорить большой вес, необходимо вовремя «перезагрузить» организм. Сон и отдых — это тоже немаловажно.

— Как вы настраиваетесь на победу?

— Перед соревнованиями спортсменов часто спрашивают: «Ну что, ты готов?» А как можно сказать — «готов»? Спорт похож на игру — тут как карта ляжет: либо ты, либо тебя. Можно быть готовым физически, но морально перегореть и не взять заявленный вес. Я всегда стараюсь сосредоточиться так, чтобы с медвежьей невозмутимостью взять снаряд.

— Какой ваш личный рекорд?

— 220 кг. В зале я жал снаряд весом 225 кг при собственном весе 76 кг. Но это рекорд на тренировке, он не считается. Нужно, чтобы это сняла камера, зафиксировали судьи.

На самом деле я многого добился, исполнил свою мечту. Как правило, люди, которые добиваются цели, потом забрасывают. Но я буду идти дальше, лишь бы здоровье не подвело.

— Какие планы на будущее? Может, хотите стать тренером или, как Арнольд, организовать свой чемпионат?

— Нет, я не люблю повторяться… Хотя повторы бывают и приятные — как моя нынешняя победа второй раз подряд.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.

ПОСТСКРИПТУМ

Как воркутинец стал «Ночным кошмаром» Америки

Напомним, что первым спортсменом, покорившим международный «силовой Олимп», тоже был воркутинец — Николай Ясиновский.

Ясиновский родился в Воркуте в 1962 году. Затем окончил Сыктывкарский педагогический институт. В 1990 году стал чемпионом СССР по бодибилдингу, после чего уехал в США, где выиграл престижный турнир «Изумрудный кубок».

Вскоре Николай вошел в тридцатку лучших культуристов мира и получил прозвище «Ночной кошмар». Однако его стремительная спортивная карьера прервалась после жуткой автомобильной аварии. На этом беды Ясиновского не закончились — он на полтора года угодил в американскую тюрьму за торговлю стероидами (в США их приравняли к легким наркотикам). Бодибилдера объявили тогда чуть ли не главой «русской мафии»…

Выйдя из тюрьмы, Ясиновский вернулся на родину с тремя долларами в кармане. Быстро наладил в России спортивный бизнес и даже получил заказ президента страны — оборудовал современными тренажерами резиденцию Владимира Путина. Более того, культурист инструктировал Путина, как правильно качаться на силовых тренажерах без нагрузки на позвоночник.