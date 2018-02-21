Артистка хора «Асъя кыа» может оказаться на улице с больной матерью на руках

— Многие советские артисты, которых когда-то любили и уважали, сейчас забыты и доживают свои дни в нищете. Возможно, меня ждет та же участь, — говорит артистка хора «Асъя кыа» Надежда Кинева.

В знаменитом на всю страну ансамбле «Асъя кыа» Надежда Васильевна поет уже тридцать лет. Как только она приступила к работе в филармонии, тут же встала в ведомственную очередь на жилье. Однако очередь до Киневой так и не дошла.

— Некоторые мои коллеги справляли новоселье по несколько раз. Жилье получали даже те, у кого оно уже было. В 2005 году я решила пойти в прокуратуру с жалобой на руководство филармонии. Но директор меня остановил, обещав, что документы уже практически готовы и скоро я жилье получу. Я поверила, а в итоге «моя квартира» досталась другому работнику филармонии, — рассказывает Надежда Васильевна.

Кинева жаловалась в различные инстанции, и походы «за правдой» вышли ей боком. Причину для увольнения не нашли, но артистку перестали выпускать на сцену. Второй год Надежда Кинева лишь «распевается» в хоровом классе. Руководство филармонии, по ее словам, аргументирует это тем, что 56-летняя Кинева «слишком стара для сцены и некрасиво смотрится».

— Организовали аттестацию хора, — продолжает Надежда Васильевна. — Обычно проверяли весь коллектив сразу, и аттестация носила формальный характер. А в последний раз артистов прослушивали по отдельности. И комиссия решила, что я «не в голосе». С высшей категории меня понизили до первой.

Так жить нельзя

Правда, в свое время Надежде Киневой все-таки дали комнату в общежитии по ул. Морозова, 136. В 1991 году она зарегистрировалась и во второй очереди на жилье — городской. К тому времени у нее родилась дочь. А когда больную маму пришлось привезти из села Куратово в Сыктывкар, в крошечной комнатушке стало тесно.

— Оказалось, что и городская очередь — «с тормозом». За эти годы дочь уже выросла, а моей маме теперь 88 лет, она «неходячий» инвалид. Душ и туалет — общие, на коляске в них не заедешь. Комната сырая, с плесенью, к тому же на четвертом этаже общежития — ни подняться, ни спуститься. Я обращалась в Сыктывкарскую мэрию, чтобы она создала комиссию для обследования условий, в которых живет инвалид. Но получила отказ. Мэр сказал только, что можно расширить двери и установить пандусы.

Такой ответ Киневу не устроил — она подала судебный иск на администрацию города. Кроме того, артистка намерена обратиться в прокуратуру по поводу фактов нарушения руководством филармонии очередности в распределении жилья.

— Как на самом деле распределяли жилье работникам филармонии, должна проверить прокуратура, — сообщил «Трибуне» адвокат Киневой Юрий Строганов.

Сейчас Кинева вместе с больной мамой временно

обитает в гостинице «Юг\р». Однако как только артистка уйдет на пенсию (по ее словам, руководство филармонии этого и добивается), комнату отберут.

Старость — не радость?

Прокомментировать ситуацию мы попросили директора Коми республиканской филармонии Марию Балмастову.

— Мария Алексеевна, в гостиничном номере Надежда Кинева проживает временно, на условиях договора с работодателем. Не будет трудового контракта — не будет и комнаты?

— У нас во всех учреждениях культуры распределяют номера в «Юг\ре». Артисты филармонии там тоже живут. Да, они имеют на это право только до тех пор, пока работают. Сегодня сама филармония никому квартир не дает. Такая практика существовала много лет назад. Именно тогда Надежда Васильевна и получала комнату по ул. Морозова, как и другие артисты. Кто-то из них там остался жить, кто-то улучшил свои жилищные условия самостоятельно.

— Кинева назвала несколько фамилий артистов, которые получали квартиры, нарушая очередность.

— Как распределялись тогда квартиры, я сказать не могу. Это было давно, при прежнем руководстве.

— Артистка утверждает, что после того, как она вынесла «сор из избы», руководство филармонии стало ее притеснять: дескать, она «старая и некрасиво смотрится на сцене».

— Ни руководство ансамбля, ни я, ни мои заместители, конечно, не могут позволить себе говорить такое артистам. С другой стороны, в ансамбле сейчас действительно отдается предпочтение молодежи. Сегодня средний возраст ведущих российских коллективов до 30 лет. А Надежде Васильевне уже 56, и в таком возрасте могут появиться проблемы с голосом. В прошлом году она не очень удачно прошла аттестацию. В этом году будет новая аттестация, — подытожила Мария Балмастова.

Екатерина МАКАРОВА.