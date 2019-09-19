Артисты ансамбля «Асъя кыа» едут на гастроли в Германию

В юбилейном сезоне ансамбль даст четыре концерта в Берлине, Дрездене и Шпандау.

В наступающем театральном сезоне Коми республиканская филармония получила почетную миссию представлять культуру России за рубежом и запланировала сразу несколько гастролей. Только шесть российских национальных коллективов удостоены такой возможности, выступления пройдут в рамках «Русских сезонов».

Программа в Германии будет представлена золотым фондом и новинками из репертуара «Асъя кыа» за последние пять лет. С 15 по 18 ноября немцы увидят концерт «Мифы северной тайги».

«Русские сезоны» – масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю, инициатором которого выступило правительство России. В 2020 году «Русские сезоны» пройдут во Франции, потом на Корейском полуострове и в Скандинавии.