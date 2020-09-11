Республиканская филармония готовится к новому концертному сезону. Это не только свежие премьеры, но и то, что артисты не успели представить в прошлом сезоне.

«К сожалению, 80 сезон филармонии был прерван эпидемией коронавируса, но все премьерные постановки, которые мы сделали в свой юбилейный год, зрители увидят в этом сезоне», – рассказала БНК директор филармонии Мария Балмастова.

10 сентября Государственный ансамбль песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») представит концертную программу «Под небом России». 24 сентября коллектив представит программу-признание своим поклонникам «С любовью к вам!», в которую войдут произведения из золотого фонда и фрагменты популярных программ – «Шондiбан\й» («Солнцеликая»), «Ас му» («Родная земля»), «Гой ты, Русь», «Гаж\дчысь войвыв» («Север праздничный») и «Ожерелье Финноугории». Для юных зрителей ансамбль «Асъя кыа» покажет мюзикл «Приключения Красной Шапочки» 11 октября.

Еще одну программу для детей представят ансамбль народной музыки «Зарни ёль» («Золотой ручей») и заслуженная артистка Коми Виктория Пыстина. Литературно-музыкальную постановку по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом» можно будет увидеть 20 сентября. Раньше, 17 сентября, в их исполнении прозвучат песни и мелодии коми композиторов – Василия Гущина, Вацлава Мастеницы, Петра Шучалина, Сергея Гусева, Виктора Темнова – в концертной программе «Вычегда-речка».

29 октября вместе с ансамблем «Зарни ёль» выступит лауреат международных конкурсов Сергей Плюснин. Музыкальный салон «Бетховен. Знакомый и не очень», посвященный 250-летию со дня рождения композитора, представит 19 октября ансамбль инструментальной музыки «Вдохновение». Вечер соединит шлягеры и редко исполняемые произведения, расскажет общеизвестные и не самые известные факты о великом композиторе.

Традиционно начало творческого сезона Коми республиканской филармонии будет ознаменовано концертом, который пройдет 2 октября.