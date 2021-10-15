В течение двух дней, 7 и 8 октября, Академический театр драмы им. В. Савина отмечал свое 90-летие. На самом деле оно наступило еще год назад, но тогда провести юбилей в полной мере не позволили антиковидные ограничения. В этом году день рождения театра совместили со 100-летием республики.

8 октября 1930 года Коми инструктивный передвижной показательный театр (КИППТ) под руководством Виктора Савина открыл свой первый творческий сезон. С этой даты и начинается история Академического театра драмы.

«Делай раз, делай два…»

Юбилей решили отметить концертом «Место, где свет» – его подготовила вся труппа театра под руководством режиссера Бориса Лагоды, балетмейстера Нелли Дашевской и главного художника театра Эриха Вильсона. Самое активное участие в нем приняли и студенты актерского отделения Колледжа искусств РК.

После вступительного слова с кратким экскурсом в историю от директора театра Михаила Матвеева началось действо опять же с «исторической справки» – иллюстрации, какими могли быть первые выступления КИППТовцев. Актеры, одетые в духе начала 1930-х годов (с красными косынками на головах женщин), выходили на сцену – и словом, песней, танцем вели повествование о самых значимых вехах истории театра. Было это в стилистике той эпохи: артисты чеканили слова, как пламенные советские лозунги, под команды «Делай раз! Делай два! Делай три!» строили столь популярные тогда композиции-пирамиды. Нежную лирическую песню на коми языке на фоне портрета Виктора Савина исполнил вокальный ансамбль театра «Тагьясур»…

Первая послереволюционая эпоха на сцене под аккорды «Вставай, страна огромная» сменилась военной… Далее эстетика повествования изменилась на стиль послевоенного подъема, на авансцену поочередно выходили все новые десятилетия.

Перелистывая страницы времен, театр вспоминал первые и самые знаковые постановки, актеров, режиссеров и драматургов, составивших 90-летнюю историю коми профессионального театра. Вспомнили о спектаклях «Слуга двух господ», «Человек с ружьем» и других, среди которых самый, наверное, популярный за последние 70 лет – «Свадьба с приданым» по легендарной пьесе Н. Дьяконова. Кстати, буквально через пару месяцев театр готовится показать новую – уже пятую постановку по этой пьесе.

В этот вечер зрители узнали, что за 90 лет своей истории театр подготовил более 800 премьер и дал более 23000 спектаклей, которые посмотрели около 8 млн зрителей. С гастролями побывал более чем в сотне городов СССР и России. Хотя, как сказали в театре корреспонденту «Трибуны», эта статистика приблизительна и скромна. Ближе к реальности будут цифры: около 1000 премьер и около 30000 спектаклей. Даже в тяжелые годы Великой Отечественной, несмотря на уход большинства мужчин-актеров на фронт, театр продолжил работу и только за время войны дал около 6000 спектаклей.

Рассказ об истории театра сменила череда песен про актеров, актрис, актерскую профессию. Все их исполнили актеры театра драмы – соло, дуэтами, ансамблями и хором.

Все поколения актерской труппы – от «аксакалов», служащих театру 30, 40, 50 (!) лет, до будущей новой смены в виде студентов – предстали в этот вечер перед зрителями. А первые два ряда зрительских кресел в этот вечер заняли работники «невидимого фронта» театра: те, кого зрители обычно не видят, но без которых работа такого серьезного учреждения, как театр, была бы невозможна. Это сотрудники цехов и административный персонал. Им также уделили особое внимание со сцены, а в ответ прозвучали благодарные зрительские аплодисменты.

Град наград

Затем началось официальное поздравление. Звание «Народный артист РК» присвоено Анне Софроновой, «Заслуженный работник РК» – актерам Татьяне Валяевой и Евгению Софронову. Почетную грамоту Республики Коми в этот вечер вручили артистам Константину Карманову, Дмитрию Максименко и Владимиру Рочеву, юбилейную медаль к 100-летию Республики Коми – заслуженной артистке России Галине Миковой и директору театра Михаилу Матвееву.

А Народному артисту Коми Александру Кузнецову вместе со статуэткой Мельпомены была вручена театральная премия «Зарни кодзув».

За вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность благодарность главы Республики Коми объявлена главному бухгалтеру театра Виктории Воронцовой, осветителю Людмиле Даниловой, художнику-конструктору Наталье Можайкиной и художнику-гримеру Лилии Осиной. Спикер парламента Сергей Усачев вручил Почетную грамоту Государственного Совета РК артистам Виктору Градову и Валентине Дорофеевой.

Следите за афишей

Свой 92-й сезон театр начинает, как уже стало традицией, с новых постановок. В марте этого года вышел музыкально-поэтический моноспектакль заслуженной артистки РК Светланы Мальковой «История одного свидания».

Буквально месяц назад, 11-12 сентября, в Молодежном театре РК (он пока работает под крышей театра им. В. Савина) прошла премьера по роману Достоевского «Идиот», в июне тот же Молодежный театр выпустил новый спектакль по повести Пушкина «Белкин. Истории о жизни и любви».

К 12 ноября Молодежный театр готовит новую постановку по А. Чехову «Три сестры». Напомним, эти и многие другие спектакли зрители от 14 до 23 лет могут посетить совершенно бесплатно, используя «Пушкинскую карту». Это федеральная программа, запущенная с 1 сентября, которая позволяет молодежи бесплатно посещать многие концерты и спектакли в театрах, филармониях и концертных залах, выставки в музеях России.

17 декабря выйдет пятая «Свадьба с приданым», к Новому году готовится сказка для детей. Конечно, будут премьеры и после Нового года – следите за театральной афишей!

Ирина САМАР.